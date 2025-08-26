استقبال ۳۰ هزار نفر از «محرم شهر» / مراسمات اربعین باید حرکتی خودجوش توسط مردم باشد

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز (سه‌شنبه) گزارش مهدی توکلی زاده، معاون فرهنگی شهرداری تهران در خصوص اقدامات انجام شده در مراسم اربعین حسینی را روی میز بررسی خود قرار دادند و مهدی چمران در این خصوص اظهار کرد: از داوطلبان مردم در مراسم استفاده زیادی شد و این حسن کار خوب بود چرا که مردم شهر هم همراه با کارمندان شهروندان همکاری کردند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: چندین بار به دوستانمان نشان دادم معابر آنجا نه تنها تمیز‌تر از تهران بلکه تمیز‌تر از پاریس بود؛ می‌خواهم بگویم کار به درستی انجام شد و جالب است که خود مردم هم رعایت می‌کردند. فرهنگ سازی خوبی در بین مردم صورت گرفت و این هم قابل تقدیر و قابل تحسین است و نشان داد روح حسینی زنده بود و ارزش بالایی داشت.

در ادامه علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران نیز ضمن تقدیر و تشکر از معاونت فرهنگی شهرداری تهران برای اقدامات اربعین اظهار کرد: محرم شهر در حال تبدیل شدن به آیین و مناسک شهر تهران است و تعدادی از هنرمندان تماس می‌گرفتند تا در رویداد محرم شهر شرکت کنند و تنها به دنبال حضور در بین مردم بودند. وقتی مردم پای کار بیایند هر رویدادی می‌تواند ماندگار باشد و این مسیر را باید جلو برد.

همچنین زهرا شمس احسان با بیان این‌که تضمین مشارکت فراگیر گواه نگاه جامع و عمیق مدیریت شهری بوده است، گفت: ایجاد تجربه معنوی برای کسانی که امکان حضور در اربعین را نداشتند اتفاق خوبی بود. بازآفرینی هوشمندانه فضای شهر نیز از عوامل کلیدی بوده است و امیدواریم یافته‌های امسال بتواند چشم انداز ارتقای کیفی مراسمات را در دوره‌های آینده فراهم کند.

سوده نجفی دیگر عضو شورای شهر تهران هم با تمجید از عملکرد شهرداری در اربعین حسینی با اشاره به رفت و روب شهری در مسیر اربعین حسینی بیان کرد: عملکرد خوبی در این مساله وجود داشت و امیدواریم این را در تهران هم عملی کنند و اگر این کار را انجام دهند بسیاری از مشکلات در تهران هم حل می‌شود. همچنین استفاده از تجربیات برای سال‌های آینده حائز اهمیت است و امیدوارم این اتفاق رخ دهد.

پرویز سروری نائب رئیس شورای شهر تهران همچنین در ادامه تصریح کرد: در محرم شهر شاهد استقبال ۳۰ هزار نفر از شهروندان بودیم و جا دارد از شورا و شهرداری و معاونت اجتماعی تشکر کنیم که برنامه‌های خانوادگی بسیار مهمی را برگزار کردند؛ همه اقشار در این مراسم حضور پیدا می‌کنند. موضوع مستند سازی و انتقال معنویت و حماسه بسیار مهم بود که خداراشکر این اتفاق افتاد.

همچنین ناصر امانی دیگر عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: نگرانم اربعین از یک حرکت خود جوش به یک مراسم رسمی تبدیل شود؛ استفاده از داوطلبان در این مراسم نقطه قوت آن بود و باید کار را به مردم دهیم و مدیریت امورات برعهده سازمان‌ها باشد.



