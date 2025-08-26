تحریم، ایران را قهرمان کشتی فرنگی جوانان جهان کرد

تیم روسیه در مجموع مدال‌های کسب شده و امتیاز تیمی کشتی فرنگی جوانان جهان بالاتر از ایران قرار می‌گیرد، اما به خاطر تحریم این ایران بود که عنوان قهرمانی را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان به میزبانی بلغارستان برگزار شد که تیم ایران با ۱۱۷ امتیاز برای ششمین بار عنوان قهرمانی را کسب کرد. ملی‌پوشان کشورمان در این رویداد جهانی یک طلا، ۲ نقره و ۲ برنز کسب کردند. 

این عنوان قهرمانی در حالی برای ایران رقم خورد که مجموع مدال‌های روسیه به دلیل تحریم این کشور حساب نمی‌شود. ورزشکاران روسیه هم با نام اتحادیه جهانی کشتی در مسابقات بین‌المللی شرکت می‌کنند. 

روس‌ها در مسابقات جهانی کشتی فرنگی توانستند ۲ طلا، ۲ نقره و ۳ برنز کسب کنند. مجموع امتیازات این تیم نیز ۱۴۹ است بنابراین در صورتی که امتیازات تیمی روس‌ها حساب می‌شد، این کشور به عنوان قهرمانی می‌رسید و ایران نیز دوم می‌شد.

در کشتی آزاد جوانان جهان هم در صورتی که مدال‌های روس‌ها حساب می‌شد، ایران حتی به عنوان سومی هم نمی‌رسید. در مجموع امتیازات تیمی کشتی آزاد آمریکا اول و روسیه دوم شدند. آمریکا در حالی عنوان قهرمانی خود را تکرار کرد که در این دوره از ۲ قهرمان المپیکی خود یعنی جیدن کاکس و دیوید تیلور در کادر خود استفاده کرده بود؛ بنابراین ذکر این نکته ضروری است که نباید با این عناوین خودمان را گول بزنیم چرا که در مجموع مدال‌های کسب شده در کشتی فرنگی هم این روسیه بود که امسال از ما پیش افتاد.

حالا مسابقات جهانی بزرگسالان به میزبانی کرواسی در پیش است که آمریکا و روسیه از رقیبان جدی ایران محسوب می‌شوند. بعد از ناکامی ایران در کشتی آزاد نوجوانان و جوانان جهان، باید دید بزرگسالان چه نتایجی کسب خواهند کرد.

