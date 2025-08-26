شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی شاهین ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که تاخیر در تحویل خودروی شاهین در موعد مقرر مشتریان شرکت سایپا را چشم انتظارتحویل است. این بار شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

بنده در سال ۱۴۰۲ برای شاهین اتومات ثبت نام کردم و ۲۹۰ میلیون پول دادم. قرار شد آخر اسفند ۱۴۰۳ دعوت نامه برای ما ارسال شد؛ اما تاکنون که شهریور ماه ۱۴۰۴ است هیچ دعوت نامه‌ای برای ما ارسال شده و اصلا هیچ خبری از شرکت سایپا نیست لطفا اطلاع رسانی کنید ممنونم

 

 

برچسب ها: تاخیر در تحویل خودرو ، سوژه خبری ، مشکلات مردم
