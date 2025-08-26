باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت گاز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مشترکان روستا‌های ونگین، گونج، نجف آباد و فیله ورین فردا از ساعت ۸ تا ۱۶ گاز ندارند.

از مشترکان در این مناطق درخواست می‌شود ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، از بسته بودن شیر‌های وسایل گازسوز تا قبل از وصل مجدد گاز اطمینان حاصل کنند. ضمناً از دستکاری تجهیزات مربوطه همچون کنتور و رگلاتور نیز خودداری کنند.

بلافاصله پس از اتمام عملیات مذکور، وصل مجدد گاز مشترکین از طریق مراجعه حضوری پرسنل امداد صورت خواهد پذیرفت؛ لذا به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز حضور مشترکین در محل الزامی می‌باشد.

مشترکان محدوده اعلام شده در صورت نیاز می‌توانند با شماره تلفن ۱۹۴ امداد شرکت گاز و یا شماره تلفن ۰۲۸۳۳۶۱۳۴۹۱ دفتر امداد اداره گاز طارم سلی تماس بگیرند.