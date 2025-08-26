اطلاعیه حج و زیارت استان آذربایجان شرقی

حج و زیارت استان آذربایجان شرقی درباره ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻋﺰام ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده که دارای کارت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﻧکی ﺗﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ۵۰۰ هستند اطلاعیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -در اطلاعیه حج و زیارت آذربایجان شرقی آمده است: متقاضیان اعزام به عمره مفرده که دارای کارت ثبت نام بانکی تا اولویت ۵۰۰ می‌باشند می‌توانند از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی: https://my.haj.ir نسبت به انتخاب کاروان و واریز هزینه سفر اقدام نمایند.

متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعــات تکمیلــی به درگــاه اینترنتی حج و زیارت استان آذربایجان شرقی به نشانی https://azsharghi.haj.ir و یا دفاتر و شرکت ها‌ی زیارتی مجاز استان مراجعه فرمایند.

منبع:حج و زیارت اذربایجان شرقی

