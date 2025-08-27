۱۹ هزارتن چای خشک تولید شد

رئیس سازمان چای از خرید تضمینی ۸۶ هزارتن برگ سبز چای خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸۶ هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر ۱۸۷۰ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شده است.

به گفته وی ،طبق آمار ۵۸ درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و ۴۲ درصد مابقی درجه دو است.

جهان ساز ادامه داد: تاکنون ۱۲۲۵ میلیارد تومان از بهای برگ سبز چای به حساب چایکاران واریز شده که ۱۵۷ میلیاردتومان از آن مربوط به قدرالسهم دولت و بخش دیگر کارخانجات است.همچنین ۲۰۰ میلیاردتومان هم رفت خزانه برای پرداخت تا هفته آینده پرداخت می شود.

رئیس سازمان چای گفت: از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده ۱۹ هزارتن چای خشک استحصال شده و پیش بینی می شود که میزان خرید برگ سبز چای به ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتن برسد که از میزان بالای ۲۵ هزارتن چای خشک بدست می آید.

برچسب ها: تولید برگ سبز چای ، خرید تضمینی چای ، مطالبات چایکاران
