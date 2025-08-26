طرحی گسترده برای جمع‌آوری مراکز خرید و فروش غیرمجاز ضایعات پسماند در خرم‌آباد آغاز شد تا سلامت عمومی و محیط زیست شهری ارتقاء یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی - خرم‌آباد، به عنوان مرکز استان لرستان، در سال‌های اخیر با معضل انباشته شدن ضایعات و پسماندهای شهری روبه‌رو بوده است. 

رشد جمعیت شهری، افزایش مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات و کمبود زیرساخت‌های مدیریت پسماند، چالش‌های زیست‌محیطی و بهداشتی قابل توجهی را ایجاد کرده است.

مراکز غیرمجاز ضایعات نه تنها موجب رهاسازی زباله‌ها در معابر و رودخانه‌ها می‌شوند، بلکه زمینه بروز بیماری‌ها و آلودگی‌های زیست‌محیطی را نیز فراهم می‌کنند.

از این رو، شهرداری خرم‌آباد با اجرای یک طرح هدفمند، اقدام به جمع‌آوری این مراکز کرده است. این طرح، علاوه بر پاکسازی فیزیکی، با نصب مخازن زباله و فرهنگ‌سازی در مناطق پرخطر، به دنبال ایجاد تغییر نگرش و ارتقاء فرهنگ زیست‌محیطی در شهروندان است.

طرح جمع‌آوری ضایعات، نمونه‌ای از هماهنگی میان نهادهای مختلف شهری شامل معاونت خدمات شهری، واحد سد معبر، کلانتری شهرداری، سازمان مدیریت پسماند و سازمان آتش‌نشانی است که نشان‌دهنده توجه مسئولان به سلامت عمومی و محیط زیست است.

 آغاز عملیات پاکسازی مراکز غیرمجاز

مهرداد علی‌پناه، معاون خدمات شهری شهرداری خرم‌آباد اظهار کرد:طرح جمع‌آوری مراکز خرید و فروش غیرمجاز ضایعات در سطح شهر خرم‌آباد به دستور معاونت خدمات شهری و با همکاری واحد سد معبر، کلانتری شهرداری، سازمان مدیریت پسماند، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی آغاز شد.

وی افزود:این طرح با هدف ساماندهی و بهبود وضعیت زیست‌محیطی شهر و جلوگیری از آسیب به سلامت عمومی، با نظارت دقیق و هماهنگی میان ادارات مختلف داخلی شهرداری به اجرا درآمد.

 استمرار و نظارت دقیق

علی‌پناه ادامه داد:این اقدامات به صورت مستمر و جدی ادامه خواهد یافت تا پاکسازی کامل مراکز غیرمجاز ضایعات پسماند انجام شود. پیگیری و نظارت بر روند اجرای این طرح تا رسیدن به نتیجه مطلوب در دستور کار قرار دارد و این روند به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری به شمار می‌رود.

وی همچنین از جانمایی و نصب مخازن زباله در جنب پل اناری و مسیر رودخانه خرم‌آباد خبر داد و گفت :این اقدام با هدف جلوگیری از رهاسازی زباله‌ها در رودخانه و ارتقاء فرهنگ زیست‌محیطی در بین اهالی محل صورت گرفت.

 زیرساخت و فرهنگ‌سازی؛ دو رکن اصلی مدیریت پسماند

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در این باره گفت:یکی از اولویت‌های مهم ما ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مدیریت صحیح پسماند در سطح شهر است. نصب مخازن زباله در این مناطق به‌ویژه در اطراف رودخانه (کرگانه)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امیدواریم این اقدام منجر به تغییر نگرش مردم و فرهنگ‌سازی در خصوص رعایت مسائل زیست‌محیطی شود.

این اقدامات نشان می‌دهد که مدیریت پسماند نه تنها به جمع‌آوری فیزیکی زباله‌ها محدود نمی‌شود، بلکه با ایجاد زیرساخت‌ها و آموزش شهروندان، سلامت شهری و محیط زیست برای آینده پایدارتر تضمین می‌شود.

طرح جمع‌آوری مراکز غیرمجاز ضایعات در خرم‌آباد، نمونه‌ای موفق از هماهنگی میان نهادهای شهری و اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی است.

این اقدام، ضمن پاکسازی معابر و رودخانه‌ها، زمینه ارتقاء فرهنگ محیط زیستی را در شهروندان فراهم می‌کند و نشان‌دهنده توجه جدی مسئولان به سلامت عمومی و کیفیت زندگی شهری است.

 استمرار این طرح و نظارت دقیق بر اجرای آن، کلید موفقیت در رسیدن به شهری پاک، سالم و پایدار خواهد بود.

 

 

برچسب ها: شهرداری خرم آباد ، مدیریت پسماند
خبرهای مرتبط
مرکز علمی کاربردی شهرداری خرم‌آباد منحل شد
آغاز تجهیز تاکسی‌های درون شهری خرم آباد به سامانه پرداخت الکترونیک
آغاز ۱۷ طرح مدیریت بحران در خرم ‎آباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نفس تازه ۶۰ روستای لرستان؛ طرح‌های آبرسانی جان می‌گیرند
جهش تولید در دیمزارها؛ فرصتی برای افزایش امنیت غذایی لرستان در خشکسالی
نبود سرویس بهداشتی در جایگاه‌های سوخت خرم‌آباد؛ بحران بهداشتی در دل سفر + فیلم
کشف بیش از یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در لرستان؛ دستگیری ۱۲۴ نفر
رتبه دوم تولید حبوبات کشور در ازنا
تحول بزرگ در سیمای شهری خرم‌آباد؛ گام‌های پایانی بهسازی دره اسدآبادی+ فیلم
۶۲۴ طرح با اشتغال زایی بیش از ۳ هزار نفر در بروجرد افتتاح می‌شود
خیابان‌هایی با خودروهای اسقاطی
صنعت لرستان در ایستگاه تصمیم‌ساز
پایان عطش دیرینه ازنا با افتتاح طرح تأمین پایدار آب
آخرین اخبار
سبد صادراتی لرستان متنوع شد
زنگ خطر جمعیتی در لرستان
پایان عطش دیرینه ازنا با افتتاح طرح تأمین پایدار آب
خیابان‌هایی با خودروهای اسقاطی
خانه‌هایی که به لرستان جان دوباره می‌دهند
صنعت لرستان در ایستگاه تصمیم‌ساز
۶۲۴ طرح با اشتغال زایی بیش از ۳ هزار نفر در بروجرد افتتاح می‌شود
کشف بیش از یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در لرستان؛ دستگیری ۱۲۴ نفر
تحول بزرگ در سیمای شهری خرم‌آباد؛ گام‌های پایانی بهسازی دره اسدآبادی+ فیلم
نفس تازه ۶۰ روستای لرستان؛ طرح‌های آبرسانی جان می‌گیرند
رتبه دوم تولید حبوبات کشور در ازنا
نبود سرویس بهداشتی در جایگاه‌های سوخت خرم‌آباد؛ بحران بهداشتی در دل سفر + فیلم
جهش تولید در دیمزارها؛ فرصتی برای افزایش امنیت غذایی لرستان در خشکسالی
عزم دولت برای تحقق شعار سال؛ تخصیص متوازن منابع جهت کاهش فشار اقتصادی
آتش‌سوزی در سفیدکوه خرم‌آباد
از رؤیای خانه تا واقعیت؛ مددجویان خرم‌آباد صاحب سقف شدند
پلی به سوی توسعه؛ روایت طرح‌های عمرانی عشایری لرستان