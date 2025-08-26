باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

لبخند سلامتی با رادیو دارو + فیلم

ظرفیت تولید رادیو دارو‌ها با هدف ارتقای سلامت جامعه افزایش پیدا کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حال حاضر بیش از ۷۰ نوع رادیو دارو در کشور تولید می‌شود و سالانه بیش از یک میلیون بیمار از این دارو‌ها برای تشخیص و درمان بیماری استفاده می‌کنند.

 

مطالب مرتبط
لبخند سلامتی با رادیو دارو + فیلم
young journalists club

توسعه رادیو دارو لوتوشیم + فیلم

لبخند سلامتی با رادیو دارو + فیلم
young journalists club

موفقیت متخصصان صنعت هسته‌ای در بومی‌سازی رادیو دارو ید ۱۲۳ + فیلم

لبخند سلامتی با رادیو دارو + فیلم
young journalists club

امید بیماران سرطانی به رادیو دارو‌ها + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
مجری، صحبت‌های رئیس دفتر رئیس‌جمهور را اصلاح کرد + فیلم
۱۰۶۰

مجری، صحبت‌های رئیس دفتر رئیس‌جمهور را اصلاح کرد + فیلم

۰۴ . شهريور . ۱۴۰۴
روایت کامل از دستگیری و زندانی شدن مهدیه اسفندیاری + فیلم
۹۳۵

روایت کامل از دستگیری و زندانی شدن مهدیه اسفندیاری + فیلم

۰۴ . شهريور . ۱۴۰۴
بسته شدن پرونده ناپدید شدن کوهنوردان ایرانی در قرقیزستان + فیلم
۸۸۲

بسته شدن پرونده ناپدید شدن کوهنوردان ایرانی در قرقیزستان + فیلم

۰۴ . شهريور . ۱۴۰۴
شایعه فوران آتشقشان قله دماوند رد شد + فیلم
۸۰۸

شایعه فوران آتشقشان قله دماوند رد شد + فیلم

۰۴ . شهريور . ۱۴۰۴
اشتباه برخی والدین برای تربیت فرزندانشان + فیلم
۶۵۵

اشتباه برخی والدین برای تربیت فرزندانشان + فیلم

۰۴ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.