حدادی: اوریه را بعد از فیفادی در اختیار داریم

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان حدادی رئیس هیئت مدیره پرسپولیس در حاشیه مجمع امروز هیئت فوتبال استان تهران اظهار داشت: دیروز خدا کمک کرد و توانستیم در بازی حساسی به برتری برسیم. انتظار داریم روند تیم در بازی‌های پیش رو بهتر شود. شاید نقطه قوت بازی دیروز، تعویض‌هایی بود که ما کردیم و این نشان می‌دهد وحید هاشمیان در حال حاضر روی نیمکت بازیکنان خوبی را در اختیار دارد. تا الان نقل و انتقالاتی که داشتیم نیز با نظر او بوده است. قاعدتا دو جای خالی داریم و هر زمان بازیکنی که بخواهد باشگاه مقدمات جذب وی را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: ما حتما باید بازیکن با کیفیت جذب کنیم، اما نباید یادمان برود که از بازیکنان جوان که سرمایه‌های خود ما نیز هستند باید استفاده کنیم و به آنها میدان بدهیم. از همه هواداران می‌خواهم از بازیکنان جوان ما مثل سهیل صحرایی، یعقوب براجعه، امیررضا رفیعی و سایر بازیکنان حمایت کنند چرا که سرمایه ما هستند و در سال‌های آتی می‌توانند برای ما موفقیت‌های بزرگی را رقم بزنند.

رئیس هیات مدیره پرسپولیس در خصوص میزبانی این تیم در ورزشگاه آزادی بیان کرد: سال گذشته بخش عمده‌ای از امتیازاتی که ما از دست دادیم بخاطر این بود که ما در ورزشگاه آزادی میزبان نبودیم. از وزارت ورزش درخواست می‌کنیم در ورزشگاه آزادی بازی کنیم. قشنگی فوتبال به حضور تماشاگران است. آن طور که به ما وعده داده‌اند از ۲ ماه آینده می‌توانیم تمام بازی‌های خودمان را در ورزشگاه آزادی برگزار کنیم.

حدادی در خصوص شرایط سرژ اوریه اظهار داشت: اوریه در ترکیه تست‌های هم، چون سی‌تی اسکن، MRI و از نظر عضلانی بررسی شده بود. آن چیزی که من در جریان آن قرار دارم این است که او در تاتنهام و پاری‌سن‌ژرمن نیز این بیماری را داشته و هم زمان دارو مصرف می‌کرده و شرایط بازی را داشته است. در آخرین تیمی که حضور داشته به او اعلام کردند نیاز به مصرف دارو ندارد و او این روند را قطع کرده است. در جلساتی که در کمیته انضباطی داشتیم مشکل خاصی وجود ندارد و او در بازی بعدی و بعد از فیفادی در اختیار خواهیم داشت. ماجرا اوریه تمام شده است.

وی در مورد جدایی سردار دورسون و سعید مهری گفت: دورسون اگر تا پایان این فصل به هر تیم ایرانی برود طبق توافقی که داشته‌ایم باید به پرسپولیس غرامت بدهد. این موضوع در بحث فسخ الکسیس گندوز نیز وجود داشت. بخشی از این توافقاتی که با سعید مهری و دورسون انجام شد عمده آن مطالبات سال گذشته بوده است.

رئیس هیات مدیره پرسپولیس در خصوص حواشی پیرامون وحید امیری نیز خاطرنشان کرد: باید به سمتی برویم که شأن وحید امیری حفظ شود و از نظر مالی ضرر نکند. ضمن اینکه او را در پرسپولیس داشته باشیم، چه به عنوان بازیکن چه عضوی از کادر فنی.