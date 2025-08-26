مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم از آغاز طرح ملی محیط یار با هدف آموزش و ارتقای سواد محیط زیستی دانش آموزان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _  طرح ملی محیط یار با هدف آموزش و ارتقای سواد محیط زیستی دانش آموزان آغاز شد. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: در راستای اصل ۵۰ قانون اساسی، باید برای ارتقای دانش و مهارت‌های دانش آموزان به عنوان جامعه هدف، به منظور حفاظت از محیط زیست آموزش‌های لازم داده شود.

 سیده مریم محمدی با بیان اینکه نخستین جامعه هدف آموزش، دانش آموزان هستند از انعقاد تفاهم نامه با آموزش و پرورش در این زمینه خبر داد و افزود: مقرر شد با آموزش تئوری و عملی مدیران، معلمان و مراقبین سلامت، بتوانیم در پرورش نسل آینده به عنوان حافظان محیط زیست اثربخش باشیم.

منبع:روابط عمومی محیط زیست قم

برچسب ها: محیط زیست قم ، محیط یار
خبرهای مرتبط
بادهای پرسرعت و نفوذ ریزگردها از اصفهان، منشأ آلودگی نفس‌گیر قم
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم خبر داد:
۵۲ هزار هکتار از اراضی سراجه قم زیر پوشش طرح مقابله با گرد و غبار
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم:
ستاد ملی ساماندهی دریاچه نمک با پیگیری قم تشکیل شد
منطقه سلفچگان قم توان بارگذاری جدید صنعتی را ندارد
هیچ مجوزی برای برداشت شورابه از دریاچه نمک قم صادر نشده است
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم:
برنامه جامع مهار گرد وغبار در منطقه سراجه قم مهرماه آغاز می‌شود
پسماندسوزی در قم؛ معضل زیست محیطی که ابعاد امنیتی پیدا کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش نسبی دمای هوا در قم
افزایش ۱۰۰ دستگاه به ناوگان اتوبوسرانی قم
۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان سال وارد مدار می‌شود
چهارمین نیروگاه خورشیدی سپاه استان قم در هفته دولت افتتاح شد
اجرای طرح ملی محیط یار در قم
آخرین اخبار
اجرای طرح ملی محیط یار در قم
چهارمین نیروگاه خورشیدی سپاه استان قم در هفته دولت افتتاح شد
۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان سال وارد مدار می‌شود
کاهش نسبی دمای هوا در قم
افزایش ۱۰۰ دستگاه به ناوگان اتوبوسرانی قم
اجرای ۵۰ برنامه ورزشی، فرهنگی و آموزشی به مناسبت هفته دولت در قم
قم در مدار تندرستی؛ اجرای بیش از ۲۰ برنامه ورزشی و فرهنگی برای نشاط اجتماعی
دستور قضایی برای توقف تحویل بتن به ساخت‌وسازهای فاقد مجوز در قم
مشارکت گسترده قمی‌ها در پویش «نذر سفر»؛ جلوه‌ای از عشق و ایثار
قم بر سکوی نایب‌قهرمان راگبی جوانان ایران ایستاد
تعویض پرچم گنبد حرم نورانی حضرت معصومه (س) به مناسبت ماه ربیع الاول+فیلم
واگذاری ۴۸۰ واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان در قم
قم ظرفیت تبدیل شدن به قطب اصلی فوتبال ساحلی کشور را دارد
باقری راغب برای ۴ سال آینده ماندگار شد