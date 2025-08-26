باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در پایان هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بزرگسالان مازندران، ۳ تیم پدیده هچیرود،‌ام کی ان گلوگاه و دریای بابلسر با ۱۳ امتیاز و اختلاف تفاضل گل در جایگاه اول تا سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال مازندران قرار گرفتند.

پارسه ساری شگفتی هفته را با برتری مقابل تیم صدرنشین پدیده هچیرود چالوس رقم زد.

شاگردان مهیار حسن نژاد با نتیجه یک بر صفر از سد مهمان خود در زمین روستای دامیر گذشتند و با ۹ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده‌بندی مسابقات ایستادند.

تک گل این بازی را امیر چلویی در دقیقه ۴۳ به ثمر رساند.

پرواز سیمرغ هم با نتیجه مساوی برابر میزبانش میران ساری متوقف شد.

این بازی در زمین روستای گلیرد برگزار و با تساوی بدون گل پایان یافت.

میران ساری با ۱۱ امتیاز، رتبه پنجم را در جدول رقابت‌ها در اختیار دارد.

دریای بابلسر در ادامه نتایج درخشان خود، سومین برد متوالی را در ورزشگاه سردار شهید کاظم علیزاده جشن گرفت.

شاگردان علیرضا کاویانی با زدن ۲ گل مهمان خود ملی پوشان چمستان را در وقت‌های اضافه بدرقه کردند.

تیم دریای بابلسر در دقایق ۹۱ و ۹۶ به ترتیب توسط میلاد افشار و صابر برهمه به گل رسید.‌ام کی ان گلوگاه یکی دیگر از تیم‌های مدعی لیگ برتر فوتبال بزرگسالان مازندران با یک گل در خانه مغلوب شهروند فریدونکنار شد.

کشاورز کریم‌کلا فریدونکنار در پرگل‌ترین بازی هفته هفتم حریف آملی را از پیش رو برداشت.

کشاورز کریم‌کلا فریدونکنار در این مسابقه مهیج با حساب ۴ بر ۳ شهریار آمل را شکست داد.

تیم‌های فریدونکناری شهروند و کشاورز کریم‌کلا با ۱۰ امتیاز و اختلاف در تعداد تفاضل گل به ترتیب، رتبه‌های ششم و هفتم را به خود اختصاص داده‌اند.

ایفاسرام سرخرود هم اولین پیروزی فصل را پس از ۷ هفته انتظار به دست آورد.

شهروند جویبار در این بازی با نتیجه ۲ بر ۱ به ایفا سرام سرخرود در زمین ملاکلا باخت.

محمدرضا محمدزاده و محمدرضا تازیک گلزنان تیم ایفاسرام سرخرود بودند.

ایفاسرام سرخرود با کسب این برد ۵ امتیازی شد و انتهای جدول را به تیم ۴ امتیازی ملی پوشان چمستان واگذار کرد.