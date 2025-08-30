رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی رکود بازار، افزایش عرضه در برابر تقاضا و رفع دوره ممنوعیت را از علل استمرار کاهش قیمت برنج در بازار اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از استمرار کاهش قیمت برنج در بازار خبر داد و گفت: با توجه به رکود بازار، کاهش تقاضا در برابر عرضه و رفع دوره ممنوعیت واردات، قیمت برنج کاهش داشته است.

وی نرخ کنونی هرکیلو برنج طارم در عمده فروشی را ۲۱۰ تا ۲۳۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: طی ۲۰ تا ۲۵ روز گذشته قیمت هرکیلو برنج به ۳۷۰ هزارتومان رسیده بود که برداشت محصول در کنار رکود بازار موجب شده تا شیب کاهش قیمت برنج تندتر شود.

کنگری از کاهش ۳۵ درصدی قیمت برنج خبر داد و گفت: استمرار کاهش قیمت برنج به عرضه و تقاضا بستگی دارد، اما برآورد می شود که با رسیدن به پیک برداشت و افزایش عرضه، قیمت برنج با افت بیش از ۵۰ درصدی به کمتر از ۲۰۰ هزارتومان برسد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش ۱۵ درصدی قیمت برنج خارجی خبر داد و گفت: طی ۱۰ تا ۱۵ روز گذشته قیمت هرکیلو برنج هندی  در عمده فروشی ۷۰ تا ۷۵ هزارتومان و پاکستانی ۱۴۵ هزارتومان بود که با رفع دوره ممنوعیت قیمت کنونی هرکیلو برنج هندی به ۵۸ تا ۶۰ هزارتومان و پاکستانی ۹۰ تا ۹۵ هزارتومان رسیده است. گفتنی است در خرده فروشی ها با احتساب ۱۲ درصد سود باید عرضه شود.

برچسب ها: تولید برنج ، قیمت برنج ، واردات برنج
خبرهای مرتبط
بازار اقلام اساسی زیر ذره بین دستگاه‌های نظارتی
راهکار تنظیم بازار برنج در کشور چیست؟
بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می برد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
یا ثامن احجج
۱۰:۰۰ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
قیمت ۳۲۰ تومان برنج ایرانی با ۲۷۰ تومان برای قشر متوسط و ضعیف جامعه چه فرقی می‌کنه هر دو قیمت در توان تهیه این اقشار نیست کاهش ۵۰درصدی به درد مردم نمیخوره قیمت اگه راست میگید تک نرخی کنید تا همه بتونن تهیه کنن ،جلوی احتکار و دزدی شرکت های بزرگ که همه محصول یه جا میخرن بگیرید ،جلوی صادرات برنج داخلی رو بگیرید ،سهمیه مشخص کنید برای سرانه خانوار ایرانی برای خرید خود برنج داخلی با کیفیت ،ویزی که الان تو جامعه نمایان می‌کنه همه دزد و دلال شدن جلوی این ناهنجاری رو بگیرید حقوق و مزایای مدیران و نمایندگان محترم مجلس کنترل کنید تا آقا زاده هاشون فکر نکنن تافته جدا بافته هستن و به این درک برسن که از خود مردم هستن در بحث بحران آب و انرژی ویلاهای بالا شهر که مجهز به جکوزی و نور پردازی و سیستم تهویه برقی و ...کنترل کنید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پیمان
۰۹:۵۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
پس اگر برنج طارم بالای ۲۶۰ تومن جایی دیدید به شماره ۱۲۴ یا ۱۳۵ زنگ بزنید.
۰
۱
پاسخ دادن
India
علی
۰۹:۰۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
آقایان بازرسان انبار های بنکداری و کارخانه های شالیکوبی منطقه دابو‌دشت را کنترل کنید در کارخانه های شالیکوبی منطقه دابو دشت برنج های کشاورزان انبار و احتکار شده و با قیمت 250هزار تومان خریداری میشه و قیمت را کارخانه دار به کشاورز میده
۰
۱
پاسخ دادن
India
علی
۰۹:۰۱ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
اگر در کارخانه ها شالیکوبیبرنج انبار نشه کشاورز برنجش را میفروشهو نمی گذاره با قیمت مثلاً 180تومان الان کار خانه دار قیمت را تعیین می‌کنه و هر روز قیمت را بالاتر می‌بره باید نگذارید برنجی در کارخانه انبار بشه تا ارزان بشه
۰
۰
پاسخ دادن
India
علی
۰۸:۵۷ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
چرا حرف مفت میزنید هفته گذشته برنج کلیلو 180تا 200بود الان شده 250علت گرانی برنج اینه کارخانه شالیکاری ها برنج های کشاورزان را انبار و احتکار میکنند و قیمت را کارخانه دار مشخص می‌کنه الان از ماه گذشته برنج کشاورز در کارخانه ها انبار شده و اگر کشاورز هم بخواهد ارزانتر بفرشه خود کار خانه دار ازش مسخره شما باید برنج را نگذارید در کارخانه ها انبار بشه الان منطقه دابودشت فریدونکنار در کارخانه های برنج انبار و احتکار شدهو روز بروز قیمت برنج را بالاتر میبرن
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
تو محله احمدی نژاد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیرحسین خان
۲۰:۲۴ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
دم سیاه خرم آباد 330 داره معامله میشه...کی پیگیره؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
هیچ تغییری نکرده
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
برنج هاشمی چند؟
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اشکان
۱۰:۵۴ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
وقتی برنج دست کشاورز زحمتکش بینواست قیمتها کم میشه وقتی دست دلال میفته میره بالا این چرخه فاسد محصولات کشاورزیه
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
کجاست میشه آدرس بدید ؟!
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
برهان شکوریان
۰۴:۲۷ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
تالش اسالم لمر سفلی تشریف بیارین از نزدیک قیمت برنج را ببینید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
گرانی ۳۰۰درصدی مشهود بود اما این کاهش قیمت هیچ نمودی ندارد و قابل احساس نیست چرا دروغ میگید الان برنج بایستی زیر ۲۰۰باشه چرا نیست
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
عنبر بو خریدهم. ک 250
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
برنج ایرانی غذای از ما بهترونه
۲
۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۸:۵۶ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
من الان خودم محاسبه کردم ۲۰ درصد پایین اومد آمارشون مثل همیشه دروغه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
شمارابخداننویسیدبرنج ارزان شد روز بروزگرانترمی شود من یک فروشنده ام شالیکار درحد نیازش برنج می فروشد وبقیه برنج راانبار می کند درنبود برنج ایرانی چگونه برنج ارزان می شود
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۵ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
ما کشاورز هستیم وبهترین برنج هاشمی رو داریم خب برنج ارزون بفروشیم این همه هزینه کردیم تا به محصول رسیدیم وهرچه هم میخریم که گر نه ما باید با همین پول برنج بخریم ودوباره یتونیم کشاورزی کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
خجالت هم خو چیزیه. بازم سنگ پا
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۷ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
دروغ
۳
۴
پاسخ دادن
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
آخرین اخبار
دسترسی مستقیم بازرگانان به سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران فراهم شد
کاهش آثار مکانیسم ماشه در پی پیوستن ایران به FATF
رشد ۱۱ درصدی صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای امسال+ فیلم
مساحت اراضی کشاورزی بیش از ۱۷ میلیون هکتار است+ فیلم
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
شناسایی ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان تهران
۳.۲ همت برای توسعه شهر‌های جدید در هفته دولت سرمایه‌گذاری شد
کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق کشور
۲۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز واردات/ حراج شمش طلا در ۱۱ شهریور
تحقق رشد ۲۳ درصد صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم
مرجع رسمی حساب‌های ملی و رشد اقتصادی فقط مرکز آمار ایران است
سقف تعهدات صندوق بیمه کشاورزی در گندم ۵۰ درصد افزایش می‌یابد
لبیک سازمان اداری و استخدامی به درخواست پزشکیان/ دستگاه‌های موازی حذف می‌شوند
هدف‌گذاری تولید ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب گاز تا پایان برنامه هفتم
افزایش ظرفیت دریافت خوراک پالایشگاه ششم پارس جنوبی
چه چالش‌های برای بیمه بانوان فاقد گواهینامه موتورسیکلت وجود دارد؟ + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ شهریور ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ شهریور ۱۴۰۴
سالانه ۱۱ میلیون راس دام سبک و سنگین کشتار می شود
افزایش پرواز‌های عمره از مهرماه/ اعزام زائران به مدینه و جده از ۵ ایستگاه
تقویت دیپلماسی ریلی میان راه‌آهن‌های ایران و روسیه