باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از استمرار کاهش قیمت برنج در بازار خبر داد و گفت: با توجه به رکود بازار، کاهش تقاضا در برابر عرضه و رفع دوره ممنوعیت واردات، قیمت برنج کاهش داشته است.

وی نرخ کنونی هرکیلو برنج طارم در عمده فروشی را ۲۱۰ تا ۲۳۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: طی ۲۰ تا ۲۵ روز گذشته قیمت هرکیلو برنج به ۳۷۰ هزارتومان رسیده بود که برداشت محصول در کنار رکود بازار موجب شده تا شیب کاهش قیمت برنج تندتر شود.

کنگری از کاهش ۳۵ درصدی قیمت برنج خبر داد و گفت: استمرار کاهش قیمت برنج به عرضه و تقاضا بستگی دارد، اما برآورد می شود که با رسیدن به پیک برداشت و افزایش عرضه، قیمت برنج با افت بیش از ۵۰ درصدی به کمتر از ۲۰۰ هزارتومان برسد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش ۱۵ درصدی قیمت برنج خارجی خبر داد و گفت: طی ۱۰ تا ۱۵ روز گذشته قیمت هرکیلو برنج هندی در عمده فروشی ۷۰ تا ۷۵ هزارتومان و پاکستانی ۱۴۵ هزارتومان بود که با رفع دوره ممنوعیت قیمت کنونی هرکیلو برنج هندی به ۵۸ تا ۶۰ هزارتومان و پاکستانی ۹۰ تا ۹۵ هزارتومان رسیده است. گفتنی است در خرده فروشی ها با احتساب ۱۲ درصد سود باید عرضه شود.