باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حمیدرضا اشراق، معاون هماهنگ کننده فراجا با بیان اینکه ما باید در حوزه‌های مختلف، شامل مهندسی، تحولات متناسب با شرایط جنگ را اجرایی کنیم، خاطرنشان کرد: مهندسی امروز باید نگاهی از تجربیات این جنگ را در پروژه‌های خود به کار گیرد.

وی در مراسم تکریم و معارفه معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل فراجا اظهار داشت: بنده با افتخار سفیر شهید دستگردی هستم، نثار ارواح مطهر شهدا صلوات می‌فرستیم و یاد آنها را گرامی می‌داریم. همچنین، فرا رسیدن ماه ربیع را خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که عزاداری‌های شما در ماه‌های محرم و صفر مورد قبول درگاه خداوند قرار گیرد.

وی در ادامه به نام‌بردن از مجموعه فراجا به عنوان مظهر اقتدار ملی از سوی فرمانده کل قوا اشاره کرد و گفت: در دهه ۷۰، حضرت آقا نیروی انتظامی را مظهر اقتدار ملی عنوان کردند.

معاون هماهنگ کننده فراجا با بیان اینکه اصلی‌ترین کار ویژه یک نظام و دولت، برقراری امنیت بر اساس تعالیم اسلامی است، خاطرنشان کرد: فلسفه تشکیل یک حکومت برقراری امنیت است. فراجا مسئول حفظ و توسعه امنیت می‌باشد و اقتدار یک نظام بستگی به امنیت دارد. وقتی مردم یک کشور احساس امنیت، آرامش و آسایش کنند، این نماد اقتدار یک نظام است.

سردار اشراق با اشاره به اینکه چند مؤلفه مهم در اقتدار فراجا وجود دارد، افزود: مأموران پلیس به عنوان یک وجه کلیدی می‌توانند موجب اقتدار یا ضعف باشند. مأمور فراجا باید مظهر اقتدار کشور باشد و ویژگی‌هایی داشته باشد که این اقتدار را به نمایش بگذارد.

وی تأکید کرد: در سال‌های اخیر، حضرت آقا هرگاه صحبت از اقتدار می‌کردند، موضوع رحمت نیز همواره در کنار آن بوده است. اقتدار باید توأم با رحمت و رفتار مناسب باشد. مأموران پلیس باید از یک طرف وجه اقتدار را نمایان کنند و موجب بازدارندگی متخلفان شوند و از طرف دیگر باید مظهر رحمت باشند تا مردم از وجودشان احساس آرامش کنند.

معاون هماهنگ کننده فراجا اضافه کرد: زمانی که از رحمت و اقتدار صحبت می‌کنیم، باید توجه کنیم که مردم پلیس مقتدر را می‌پسندند، اما اقتدار زمانی زیباست که در خدمت امنیت و آرامش عموم مردم باشد.

سردار اشراق با بیان اهمیت ایجاد فضایی خوشایند برای مردم در مقر‌های انتظامی گفت: باید به گونه‌ای این فضا را مدیریت کنیم که وقتی مردم وارد آن می‌شوند، احساس راحتی و رضایت داشته باشند. یکی از اولویت‌های سال ۱۴۰۴، موضوع انضباط است و ما بر این موضوع تأکید داریم.

وی با اشاره به انضباط سازمانی افزود: زمانی که هر فردی وارد مقر ما می‌شود، باید انضباط و نظم را مشاهده کند. به عنوان مثال، وقتی به خانه‌ای دعوت می‌شوید و با یک فضای کثیف و بی‌نظم رو‌به‌رو می‌شوید، تصوری منفی از صاحب آن خانه در ذهنتان شکل می‌گیرد. اما اگر وارد خانه‌ای تمیز و مرتب شوید، حتی اگر ساختمان قدیمی باشد، احساس می‌کنید که در آنجا نظم و انضباط وجود دارد.

معاون هماهنگ کننده فراجا ادامه داد: مقر‌های انتظامی نیز باید به همین شکل باشند. هرچند که مناسب است که این مکان نوساز و شیک باشند، اما در نهایت آنچه که اهمیت دارد، وجود انضباط و نظم در آن فضاست.

سردار اشراق در ادامه سخنان خود به اهمیت ایجاد محیطی خوشایند در اماکن انتظامی اشاره کرد و گفت: اگرچه ممکن است برخی ساختمان‌ها قدیمی باشند، اما می‌توانیم با حفظ تمیزی و نظافت آنها، فضایی دلپذیر برای ورود مردم فراهم کنیم. این موضوع به طرز متناسبی می‌تواند به اقتدار ما افزوده و تأثیر مثبتی بر دیدگاه مردم نسبت به پلیس داشته باشد.

وی تأکید کرد: اهمیت مهندسی در مجموعه فراجا زمانی مشخص می‌شود که در ساخت و ساز‌ها و نگهداری از ساختمان‌ها به مسئله اقتدار توجه داشته باشیم. در هر دو جنبه، هم در حوزه ساخت و ساز و هم در نگهداری، باید برای اقتدار توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

این مقام ارشد انتظامی به تجربیات حاصل از جنگ اشاره کرد و گفت: ما جنگی با رژیم صهیونیستی پشت سر گذاشتیم. اگرچه این جنگ خساراتی به همراه داشت، اما تجربیات ارزشمندی را برای ما به ارمغان آورد. بسیاری از این تجربیات، پاسخ به سوالاتی، چون نقش پلیس در زمان جنگ بودند. اختلاف نظر‌هایی در این مورد وجود داشت، اما ما توانستیم در این زمینه پاسخ‌های مناسب ارائه دهیم.

سردار اشراق در ادامه به دستاورد‌های حاصل از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در این جنگ، ما توانستیم جایگاه خود را به خوبی پیدا کنیم و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها، سریعاً تطبیق‌پذیری با شرایط جنگ بود. این یک دستاورد بزرگ است که نباید فقط در ذهن فرماندهان و مسئولین باقی بماند. چرا که آینده نامشخص است و نسل‌های آینده باید از این تجربیات بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: اگر این تجربیات ثبت نشوند و تبدیل به روش و رویه نشوند، ممکن است نفرات آینده همچنان با آزمون و خطا مواجه شوند. بنابراین، باید به این نکته توجه کنیم که چه اقداماتی باید در ابعاد مختلف انجام دهیم.

سردار اشراق تأکید کرد: ما باید در حوزه‌های مختلف، شامل مهندسی، تحولات متناسب با شرایط جنگ را اجرایی کنیم. مهندسی امروز باید نگاهی از تجربیات این جنگ را در پروژه‌های خود به کار گیرد. به طور قطع، باید تمامی چارچوب‌هایی که تاکنون در مهندسی داشته‌ایم، مورد بازنگری قرار بگیرد تا از این تجربیات حداکثر استفاده صورت گیرد.

معاون هماهنگ کننده فراجا در ادامه، بر لزوم انضباط مالی بالا در مجموعه مهندسی تأکید کرد و گفت: میزان انضباط مالی در این مجموعه باید بسیار بالا باشد.

وی همچنین با اشاره به ارزان‌سازی و لزوم رعایت این موضوع تصریح کرد: که نباید به این فکر کنیم که با ارزان‌سازی و حذف برخی موضوعات اساسی بتوانیم به اهداف خود برسیم. بلکه، هنر واقعی در این است که بتوان با کیفیت بالا، قیمتی مناسب‌تر را به دست آورد.

معاون هماهنگ کننده فراجا در پایان به سردار درویش چهره شناخته شده در حوزه مهندسی اشاره کرد و گفت: این برادر عزیز بیش از چهار سال در حوزه مهندسی فعال بوده و تجارب وسیعی در سپاه و شهرداری داشته است و ما همچنان به عنوان مشاور از خدمات وی در مجموعه فراجا استفاده خواهیم کرد.

گفتنی است، در این مراسم از زحمات سردار هابیل درویشی با اهدای لوح تقدیر و سردار حمید اورعی که پیش از این جانشین معاونت مهندسی فراجا بود به عنوان معاون مهندسی فراجا معرفی شد.