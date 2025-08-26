ساماندهی اتباع مجاز در پایتخت/ اولویت اشتغال با نیروی کار ایرانی است

سرپرست اداره کل امور اتباع استانداری تهران گفت: سیاست ما حفظ سرمایه نیروی انسانی ایرانی بوده که در صورت عدم وجود آن، به صورت منطقه‌ای و براساس هماهنگی با فرمانداری مربوطه نسبت به تامین نیروی کار اتباع دارای مجوز اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید گلی کانی سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران اظهار کرد: فرهنگ اشتغال به معنای توجه به تمامی مشاغل و خدمات مورد نیاز جامعه بوده و نباید صرفاً به فعالیت‌های اداری محدود شود.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه اشتغال افزود: برای دستیابی به نتایج موثر، نیاز است مسائل اشتغال به‌صورت شفاف و هدفمند، در قالب اطلس اشتغال بررسی شود تا از بروز مشکلات و ناهماهنگی‌ها جلوگیری شود.

گلی کانی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها بر اساس اطلاعات واقعی و نیازسنجی دقیق و طبق نیاز منطقه‌ای انجام شود و تمامی اقدامات تحت نظارت اداره کار تعاون و رفته اجتماعی استان، اداره کل امور اتباع و سایر نهاد‌های ذی‌ربط خواهد بود.

به گفته وی، در صورت عدم رعایت توسط کارفرمایان، برخورد قانونی با آنان صورت می‌گیرد؛ در حقیقت اولویت اشتغال برای مدیران ارشد استان، اشتغال هموطنان عزیز اشت.

سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران همچنین بر ضرورت هماهنگی با شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد و گفت: فعالیت کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی اشتغال باید با دقت و جدیت دنبال شود تا به یک نگاه واحد و هماهنگ در حوزه اشتغال برسیم.

وی افزود: نیاز‌های شغلی هر شهرستان در قالب دستورالعمل مشخص به فرمانداری‌ها اعلام و روند تأمین نیروی کار بر اساس اولویت‌ها و نیاز واقعی استان انجام می‌گیرد.

وی یادآور شد: با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مستمر با شهرداری و سایر نهادها، می‌توانیم به اهداف تعیین شده در حوزه اشتغال استان تهران دست یابیم و وضعیت بازار کار برای اتباع مجاز و نیروی انسانی ایرانی را به بهترین شکل ساماندهی کنیم.

منبع:  استانداری تهران

برچسب ها: استانداری تهران ، اتباع افغان
