باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک گزارش تحقیقی از برنامه «همکور» در «کانال ۱۳ صهیونیستی»، مجموعهای از اتهامات جدی را علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل مطرح کرده است. این گزارش حاکی از آن است که او طی حدود دو سال، دستکم ۷ توافق آتشبس با جنبش مقاومت اسلامی (حماس) را عمدا به شکست کشانده است.
بر اساس این گزارش، این مانعتراشیها تصادفی نبوده، بلکه در پاسخ به فشارهای وزیران کابینه او از جمله بزالل اسموتریچ و ایتامار بنگویر صورت گرفته است. این گزارش به نقل از مقامات آمریکایی تأیید میکند که حماس از همان ابتدای تجاوز اسرائیل به غزه آماده آزادسازی تعدادی از اسرا بود، اما کابینه رژیم تروریستی اسرائیل از پذیرش این پیشنهادها خودداری کرد.
این اطلاعات به اظهارات گادی آیزنکوت، عضو کابینه امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل افزوده میشود که تأکید کرد آزادسازی اسرا هرگز یکی از اهداف اعلامشده تجاوز به غزه نبوده است. او افزود که کابینه نتانیاهو عمدا تلاشها برای تمدید آتشبس نوامبر ۲۰۲۳ را نیز به شکست کشاند.
شکست مذاکرات با عملیات حمله به شهر رفح در مه ۲۰۲۴ به اوج خود رسید. پافشاری نتانیاهو بر ادامه عملیات نظامی، به فروپاشی کامل مذاکرات منجر شد، با وجود اینکه طرحهای مشخصی برای آتشبس وجود داشت که میتوانست جان بسیاری از اسرا را نجات دهد.
این گزارش اشاره میکند که هر توافقی به گونهای تنظیم میشد که منافع سیاسی شخصی نتانیاهو را تأمین کند، حتی اگر به قیمت عدم دستیابی به هدف اصلی یعنی بازگرداندن اسرا یا پایان دادن به تجاوز باشد. به عنوان مثال، فاش شده که نتانیاهو در ابتدا با توافقی در مه ۲۰۲۴ که به تجاوز علیه غزه پایان میداد و اسرا را بازمیگرداند، موافقت کرد، اما به سرعت از تصمیم خود عقبنشینی کرد.
منبع: المسیره