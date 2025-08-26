باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع امنیتی در استان الانبار به السومریه نیوز گفت که نیرو‌های آمریکایی، بر اساس توافقات انجام شده با مقامات عراقی، به‌صورت دسته‌ای پایگاه عین‌الاسد در غرب عراق را ترک کرده‌اند.

این منبع افزود: «در روز‌های اخیر شاهد عقب‌نشینی سریع نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی از پایگاه عین‌الاسد بودیم.» به گفته او، این عقب‌نشینی در دسته‌های بزرگ به سمت گذرگاه مرزی الولید با سوریه در حال انجام است. نیرو‌های آمریکایی برای تردد در سراسر عراق از یک جاده بیابانی در غرب این پایگاه استفاده می‌کنند.

بر اساس توافق منعقد شده میان بغداد و واشنگتن، قرار است ائتلاف بین‌المللی که با ادعای مبارزه با داعش وارد عراق شد ولی اکنون خاک این کشور را اشغال کرده است، تا سپتامبر سال جاری عراق را ترک کند و مرحله دوم خروج نیز تا دسامبر سال آینده به پایان برسد. با این حال، رسانه‌ها به نقل از منابعی گزارش دادند که مقامات آمریکایی به همتایان عراقی خود اطلاع داده‌اند که روند عقب‌نشینی را تسریع خواهند کرد و به جدول زمانی تعیین‌شده پایبند نخواهند بود.

پیش از این در روز دوشنبه، رسانه‌های عراقی گزارش داده بودند که نیرو‌های آمریکایی به سرعت از پایگاه عین‌الاسد در الانبار و پایگاه ویکتوریا در فرودگاه بین‌المللی بغداد در حال عقب‌نشینی هستند.

منبع: السومریه نیوز