باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه مسابقات هفتههای سوم تا نهم بیست و پنجمین دوره لیگ برتر به شرح زیر است:
هفته سوم؛ روز اخلاق و مهرورزی -ولادت حضرت رسول و ولادت امام جعفر صادق (ع)
جمعه ۲۱ شهریور
تراکتور تبریز - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز
خیبر خرمآباد - فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی خرم آباد
گلگهر سیرجان – فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
استقلال خوزستان - استقلال- ساعت ۲۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد.
شنبه ۲۲ شهریور
شمس آذر قزوین - پیکان - ساعت ۱۸- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
ذوبآهن اصفهان - مس رفسنجان- ساعت ۱۸- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
چادرملوی اردکان - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی تهران
پرسپولیس - فولاد خوزستان- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای شهر قدس
هفته چهارم؛ گرامیداشت هفته دفاع مقدس
جمعه ۲۸ شهریور
مس رفسنجان - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
آلومینیوم اراک - استقلال خوزستان- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
چادرملوی اردکان - پرسپولیس- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود.
فجر سپاسی شیراز - ذوبآهن اصفهان- ساعت ۱۹- ورزشگاه پارس شیراز
ملوان بندر انزلی - گلگهر سیرجان- ساعت ۱۹- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
فولاد خوزستان - خیبر خرمآباد- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
یکشنبه ۳۰ شهریور
استقلال - پیکان- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهدای شهر قدس
فولاد مبارکه سپاهان - تراکتور تبریز- ساعت ۲۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
هفته پنجم؛ روز سرباز
پنجشنبه ۳ مهر
تراکتور تبریز - فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز
پرسپولیس - ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای شهر قدس
جمعه ۴ مهر
خیبر خرمآباد -فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی خرم آباد
گلگهر سیرجان - فولاد خوزستان- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
ذوبآهن اصفهان - آلومینیوم اراک - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر
شمس آذر قزوین - استقلال- ساعت ۱۹- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
استقلال خوزستان - مس رفسنجان- ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود.
شنبه ۵ مهر
پیکان - چادرملوی اردکان- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهدای شهر قدس
هفته ششم؛ وفات حضرت معصومه /روز نخبگان
پنجشنبه ۱۰ مهر
ملوان بندر انزلی - خیبر خرمآباد- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
فجر سپاسی شیراز - استقلال خوزستان- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه پارس شیراز
جمعه ۱۱ مهر
مس رفسنجان - پیکان - ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
آلومینیوم اراک - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
پرسپولیس - گلگهر سیرجان - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهدای شهر قدس
شنبه ۱۲ مهر
فولاد مبارکه سپاهان - ذوبآهن اصفهان- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولاد خوزستان - تراکتور تبریز- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
یکشنبه ۱۳ مهر
چادرملوی اردکان - استقلال - ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود.
هفته هفتم؛ هفته تربیت بدنی
پنجشنبه ۲۴ مهر
تراکتور تبریز - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز
جمعه ۲۵ مهر
گلگهر سیرجان - چادرملوی اردکان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
استقلال - مس رفسنجان - ساعت۱۸ ورزشگاه شهدای شهر قدس
استقلال خوزستان – فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود.
شنبه ۲۶ مهر
پیکان - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
ذوبآهن اصفهان - فولاد خوزستان- ساعت ۱۸- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر
شمس آذر قزوین - فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۸- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
خیبر خرمآباد - پرسپولیس- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه تختی خرم آباد
هفته هشتم؛ والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار
جمعه ۲ آبان
پرسپولیس - ذوبآهن اصفهان - ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدای شهر قدس
ملوان بندر انزلی - استقلال خوزستان- ساعت ۱۷- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
آلومینیوم اراک - مس رفسنجان- ساعت ۱۷- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
چادرملوی اردکان - خیبر خرمآباد- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود.
فولاد خوزستان - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
شنبه ۳ آبان
گلگهر سیرجان - تراکتور تبریز- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
یکشنبه ۴ آبان
فولاد مبارکه سپاهان - پیکان- ساعت ۱۷- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فجر سپاسی شیراز - استقلال- ساعت ۱۸- ورزشگاه پارس شیراز
هفته نهم؛ شهادت محمدحسین فهمیده (بسیجی ۱۳ ساله) و روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
پنجشنبه ۸ آبان
تراکتور تبریز - پرسپولیس- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز
جمعه ۹ آبان
مس رفسنجان - چادرملوی اردکان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
استقلال - آلومینیوم اراک - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای شهر قدس
ذوبآهن اصفهان - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر
خیبر خرمآباد - گلگهر سیرجان- ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی خرم آباد
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان- ساعت ۱۸- ورزشگاه متعاقباً اعلام
شمس آذر قزوین - سپاهان اصفهان- ساعت ۱۸- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شنبه ۱۰ آبان
پیکان-فجرشهید سپاسی شیراز - ساعت ۱۷- ورزشگاه پاس قوامین تهران