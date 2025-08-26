باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - قطر روز سه‌شنبه گفت که «هنوز منتظر» پاسخ اسرائیل به پیشنهاد آتش‌بس و توافق آزادی اسرا در سرزمین فلسطین است، پس از آنکه حماس بیش از یک هفته پیش با این چارچوب موافقت کرد.

قطر و مصر به همراه ایالات متحده، در طول جنگ غزه میانجیگری مذاکرات غیرمستقیم آتش‌بس را بر عهده داشته‌اند، اما با وجود امضای دو آتش‌بس موقت، دور‌های متوالی مذاکرات بار‌ها نتوانسته‌اند پایان پایداری برای این درگیری به ارمغان بیاورند.

آخرین پیشنهاد ارائه شده توسط میانجیگران شامل یک آتش‌بس اولیه ۶۰ روزه و تبادل تدریجی اسرا با زندانیان فلسطینی است، اما به نظر می‌رسد اسرائیل تمایلی به کوتاه آمدن از درخواست خود مبنی بر آزادی یکباره همه اسرا در غزه ندارد.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت: "ما هنوز منتظر پاسخی از سوی اسرائیل هستیم" و افزود: "اظهاراتی که اکنون می‌شنویم ما را مطمئن نمی‌کند. "

هفته گذشته، حماس اعلام کرد که پس از دور مذاکرات در قاهره، پیشنهاد آتش‌بس جدید را پذیرفته است.

این پیشنهاد از خطوط کلی توافقی که ابتدا توسط استیو ویتکاف، فرستاده ایالات متحده پیشنهاد شده بود، پیروی می‌کرد و قطر گفت که این پیشنهاد به نسخه‌ای که قبلاً توسط اسرائیل تأیید شده بود، بسیار نزدیک است.

با این حال، در حالی که میانجیگران هفته گذشته منتظر پاسخ اسرائیل به پیشنهاد جدید بودند، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که دستورالعمل‌هایی برای مذاکرات جدید با هدف "آزادی همه گروگان‌های ما و پایان جنگ تحت شرایط قابل قبول برای اسرائیل" داده است.

در همین اظهارات، نتانیاهو بر برنامه‌های ارتش اسرائیل برای آغاز حمله‌ای جدید برای تصرف شهر غزه تأکید کرد.

االانصاری روز سه‌شنبه گفت که میانجی‌ها هیچ اطلاعیه‌ای را خارج از روند مذاکرات «جدی نمی‌گیرند».

وی گفت: «اکنون مسئولیت پاسخگویی به پیشنهادی که روی میز است، بر عهده طرف اسرائیلی است. هر چیز دیگری ژست سیاسی طرف اسرائیلی است.»

وی با اشاره به حمله به شهر غزه افزود که قطر «مسیر مثبتی از این تشدید تنش در میدان» نمی‌بیند.

منبع: العربیه انگلیسی