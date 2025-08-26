تخصیص بودجه ۶.۳ میلیون دلاری برای سازمان جهانی بهداشت در افغانستان

باشگاه خبرنگاران جوان- نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در افغانستان میگوید که برای گسترش خدمات بهداشتی به آسیبپذیرترین جوامع، ۶.۳ میلیون دلار بودجه دریافت کرده است.
این بودجه از سوی صندوق مرکزی واکنش امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (سیاِیآراف) و صندوق بشردوستانه افغانستان (ایایچاف)ارائه شده است.
سازمان جهانی بهداشت امروز (سهشنبه، ۴ شهریور) با نشر اعلامیهای گفته است که با تخصیص ۴.۹۸ میلیون دلار از صندوق واکنش اضطراری، ۴۲ مرکز مراقبتهای بهداشتی اولیه را فعال نگه میدارد، ۱۵ تیم حمایتی نظارت مستقر میکند و ۲۴۹ کیت مراقبتهای بهداشتی اولیه را به ۱۳ استان تحویل میدهد.
این سازمان اضافه کرده است که با ۱.۳۹ میلیون دلار صندوق بشردوستانه افغانستان، از شش مرکز بهداشت فرعی و ۱۳ مرکز تغذیه درمانی حمایت میکند که مراقبتهای نجاتدهندهی زندگی را برای کودکان مبتلا به سوءتغذیه در چهار استان افغانستان ارائه میدهد.