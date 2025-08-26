تخصیص بودجه ۶.۳ میلیون دلاری برای سازمان جهانی بهداشت در افغانستان

باشگاه خبرنگاران جوان- نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در افغانستان می‌گوید که برای ‏گسترش خدمات بهداشتی به آسیب‌پذیرترین جوامع، ۶.۳ میلیون دلار ‏بودجه دریافت کرده است.‏



این بودجه از سوی صندوق مرکزی واکنش امور بشردوستانه‌ سازمان ‏ملل متحد ‏(سی‌اِی‌آراف) و صندوق بشردوستانه‌ افغانستان (ای‌ایچ‌اف)ارائه شده ‏است.‏



سازمان جهانی بهداشت امروز (سه‌شنبه، ۴ شهریور) با نشر اعلامیه‌ای ‏گفته است که با تخصیص ۴.۹۸ میلیون دلار از صندوق واکنش اضطراری، ‌‏۴۲ مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه را فعال نگه می‌دارد، ۱۵ تیم حمایتی ‏نظارت مستقر می‌کند و ۲۴۹ کیت مراقبت‌های بهداشتی اولیه را به ۱۳ ‏استان تحویل می‌دهد.‏



این سازمان اضافه کرده است که با ۱.۳۹ میلیون دلار صندوق ‏بشردوستانه‌ افغانستان، از شش مرکز بهداشت فرعی و ۱۳ مرکز تغذیه ‏درمانی حمایت می‌کند که مراقبت‌های نجات‌دهنده‌ی زندگی را برای ‏کودکان مبتلا به سوءتغذیه در چهار استان افغانستان ارائه می‌دهد.‏