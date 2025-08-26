دستگیری عامل برداشت وجه از حساب افراد کهنسال

فرمانده انتظامی شهرستان بابل از دستگیری متهم عامل برداشت وجه از حساب افراد کهنسال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بربرداشت از حساب آنان با سو استفاده از اعتماد و دریافت رمز کارت بانکی در جلوی عابربانک ها، در این خصوص، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار ماموران انتظامی بخش زرگر شهر این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: متهم که با شناسایی افراد کهنسال در جلوی عابر بانک‌ها به بهانه کمک و انجام کار بانکی آنان، از ۱۵ نفر بیش از ۱۰ میلیارد ریال از حساب آنان برداشت کرده بود در عملیاتی ضربتی توسط ماموران دستگیر و راهی زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با بیان اینکه متهم از مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار بوده و سوابق متعدد کلاهبرداری در پرونده وی دیده می‌شود، به شهروندان توصیه کرد: ضمن توجه به هشدار‌های پلیسی از دراختیار قردادن رمز بانکی خود به افراد ناشناس جدا خودداری فرمایند.

