دستگیری عامل برداشت وجه از حساب افراد کهنسال

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بربرداشت از حساب آنان با سو استفاده از اعتماد و دریافت رمز کارت بانکی در جلوی عابربانک ها، در این خصوص، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار ماموران انتظامی بخش زرگر شهر این شهرستان قرار گرفت.
او افزود: متهم که با شناسایی افراد کهنسال در جلوی عابر بانکها به بهانه کمک و انجام کار بانکی آنان، از ۱۵ نفر بیش از ۱۰ میلیارد ریال از حساب آنان برداشت کرده بود در عملیاتی ضربتی توسط ماموران دستگیر و راهی زندان شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بابل با بیان اینکه متهم از مجرمین حرفهای و سابقه دار بوده و سوابق متعدد کلاهبرداری در پرونده وی دیده میشود، به شهروندان توصیه کرد: ضمن توجه به هشدارهای پلیسی از دراختیار قردادن رمز بانکی خود به افراد ناشناس جدا خودداری فرمایند.