اتحادیه اروپا: حمله به بیمارستان غزه «کاملاً غیرقابل قبول» است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - انور العنونی، سخنگوی امور خارجه و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا روز سهشنبه گفت که حمله به بیمارستان ناصر در جنوب غزه «کاملاً غیرقابل قبول» است.
در بیانیهای آمده است: «غیرنظامیان و روزنامهنگاران باید تحت قوانین بینالمللی محافظت شوند. اتحادیه اروپا بار دیگر از اسرائیل میخواهد که به قوانین بینالمللی بشردوستانه احترام بگذارد و اطمینان حاصل کند که این حملات بررسی میشوند و به بیانیه مقامات اسرائیلی مبنی بر انجام تحقیقات کامل اشاره میکند.»
علاوه بر این، این اتحادیه تأکید کرد که «مرگ و میر زیادی» در درگیری اسرائیل و فلسطین رخ داده است و افزود که «با خانوادههای قربانیان، جامعه خبرنگاری و همه غیرنظامیان در غزه که همچنان بیشترین هزینه را میپردازند، ابراز همبستگی میکند.»
منبع: وبسایت اتحادیه اروپا