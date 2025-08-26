مدیر شرکت نفت منطقه ارومیه از آغاز ثبت‌نام تبدیل رایگان خودرو‌های شخصی بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز در آذربایجان غربی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده-  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: سامانه ثبت‌نام متقاضیان تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز "سی ان جی" به صورت رایگان برای کلیه خودرو‌های شخصی واجد شرایط، راه‌اندازی شده است.

احمد مجرد افزود: این طرح در راستای ترویج استفاده از سوخت پاک "سی ان جی"، توسعه سبد سوخت بخش حمل و نقل و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و مدیریت بهینه مصرف سوخت اجرا می‌شود. 

مجرد گفت: کلیه مالکان خودرو‌های شخصی با مدل ۱۳۹۷ به بالا می‌توانند با مراجعه به سامانه GCR.NIOPDC.IR نسبت به ثبت‌نام تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز " سی ان جی" اقدام نمایند.

وی یاد آور شد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سایت مذکور نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه ادامه داد: ۷۹ جایگاه فعال "سی ان جی" در سطح منطقه ارومیه آماده خدمات رسانی به شهروندان عزیز می‌باشد و تمام جایگاه‌های "سی ان جی" در منطقه ارومیه (مرکز و شهر‌های شمال استان آذربایجان غربی) تائید بازرسی استاندارد "سی ان جی" از سازمان استاندارد ایران را دریافت کرده‌اند.

مجرد تصریح کرد: تمام خودرو‌های شخصی، ناوگان عمومی تک‌سوز شامل تاکسی‌ها، ون‌ها و وانت‌بار‌ها به صورت صددرصد رایگان دوگانه‌سوز می‌شود، در ادامه اجرای این طرح، با توجه به وجود زیرساخت مناسب و وجود ۱۲ کارگاه فعال در سطح استان، تبدیل خودرو‌های یاد شده در اسرع وقت انجام خواهد شد.

برچسب ها: گازسوز کردن ، رایگان ، سی ان جی گاز ، آذربایجان غربی ، گاز خودرو
خبرهای مرتبط
سرمازدگی واحد‌های گلخانه‌ای را تهدید می کند
مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی:
۸۰۰ گواهی ایمنی آسانسوردر آذربایجان غربی صادر شد
وقوع ۷۹ حادثه گاز گرفتگی در آذربایجان‌غربی
گازگرفتگی جان یک زوج را در ربط سردشت گرفت
کسب جایگاه دوم کشوری در جایگزینی بنزین موتور باسوختCNG توسط شرکت نفت منطقه ارومیه
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی:
رعایت الگوی مصرف بهینه، ضامن جریان پایدار گاز خانگی است
کاهش ۲۲ درصدی مصرف بنزین در مناطق جنوبی آذربایجان غربی
گاز برخی از مناطق شهری ارومیه فردا قطع می‌شود
صف‌های گاز مایع در ارومیه طولانی‌تر شد/ هر کپسول گاز ۱۰۰ هزار تومان
بروز ۶۳ فقره حادثه ناشی از آتش‌سوزی، انفجار و انتشار گاز در آذربایجان‌غربی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سفر معاون رئیس جمهور به آذربایجان غربی+تصویر
توسعه تبادلات مرزی در کانون توجه دولت است
روستا‌های سلماس در مسیر توسعه
انهدام باند قاچاق مواد مخدر در مهاباد
آغاز طرح رایگان تبدیل خودرو‌های شخصی بنزینی به گازسوز در آذربایجان غربی
آخرین اخبار
آغاز طرح رایگان تبدیل خودرو‌های شخصی بنزینی به گازسوز در آذربایجان غربی
توسعه تبادلات مرزی در کانون توجه دولت است
انهدام باند قاچاق مواد مخدر در مهاباد
روستا‌های سلماس در مسیر توسعه
سفر معاون رئیس جمهور به آذربایجان غربی+تصویر
بهره‌برداری از ۴۲ طرح بزرگراهی، مسکن و زیرساختی در آذربایجان غربی