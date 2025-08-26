باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده- مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: سامانه ثبتنام متقاضیان تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز "سی ان جی" به صورت رایگان برای کلیه خودروهای شخصی واجد شرایط، راهاندازی شده است.
احمد مجرد افزود: این طرح در راستای ترویج استفاده از سوخت پاک "سی ان جی"، توسعه سبد سوخت بخش حمل و نقل و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و مدیریت بهینه مصرف سوخت اجرا میشود.
مجرد گفت: کلیه مالکان خودروهای شخصی با مدل ۱۳۹۷ به بالا میتوانند با مراجعه به سامانه GCR.NIOPDC.IR نسبت به ثبتنام تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز " سی ان جی" اقدام نمایند.
وی یاد آور شد: متقاضیان واجد شرایط میتوانند با مراجعه به سایت مذکور نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه ادامه داد: ۷۹ جایگاه فعال "سی ان جی" در سطح منطقه ارومیه آماده خدمات رسانی به شهروندان عزیز میباشد و تمام جایگاههای "سی ان جی" در منطقه ارومیه (مرکز و شهرهای شمال استان آذربایجان غربی) تائید بازرسی استاندارد "سی ان جی" از سازمان استاندارد ایران را دریافت کردهاند.
مجرد تصریح کرد: تمام خودروهای شخصی، ناوگان عمومی تکسوز شامل تاکسیها، ونها و وانتبارها به صورت صددرصد رایگان دوگانهسوز میشود، در ادامه اجرای این طرح، با توجه به وجود زیرساخت مناسب و وجود ۱۲ کارگاه فعال در سطح استان، تبدیل خودروهای یاد شده در اسرع وقت انجام خواهد شد.