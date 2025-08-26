سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اعلام کرد: حریق ظهر امروز سه‌شنبه در انبار کالا‌های ساختمانی و لوازم خانگی در شرق تهران هیچ مصدوم یا تلفاتی نداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجلال ملکی درباره جزییات آتش‌سوزی اظهار کرد: ساعت ۱۲:۳۳ ظهر امروز حادثه آتش‌سوزی در یک انبار کالا واقع در بزرگراه بابایی، مسیر شرق به غرب، بعد از شهرک شهید بهشتی به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تهران اعلام شد.

وی گفت: محل حادثه یک انبار بزرگ کالا بود که به غرفه‌ها و انبار‌های کوچک و بزرگ تقسیم شده و عمده کاربری آن در زمینه مصالح ساختمانی بود.

ملکی افزود: در بخشی از این انبار، اقلامی همچون قیر و بشکه‌های مواد مشابه و حتی لوازم خانگی نگهداری می‌شد، سازه‌های این انبار نیز عمده با سازه‌های با کمترین مقاومت مانند داربست و ورق‌های شیروانی ساخته شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه کانون اصلی حریق در یکی از انبار‌ها با حدود ۱۰۰ متر وسعت بود، ادامه داد: این انبار که حاوی مصالح ساختمانی و مقداری لوازم خانگی بود به طور کامل شعله‌ور شده و خطر سرایت آتش به چند دستگاه خودروی باری و انبار‌های مجاور وجود داشت که با حضور به‌موقع آتش‌نشانان و آغاز عملیات از گسترش حریق و سرایت آن به اطراف جلوگیری شد.

