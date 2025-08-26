باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قربان محمد ولی‌زاده روز سه شنبه در آیین تجلیل از مدیران نمونه بسیج ادارات استان تهران گفت‌: یکی از اقدامات ارزشمند بسیج کارمندان، برگزاری میز خدمت پس از نماز جمعه با حضور مسئولان شهرستان است که نتایج آن در حل بخشی از مشکلات مردم بسیار ملموس است. هدف اصلی ما، تربیت و تقویت کارمندان تراز انقلاب و تجلیل از تلاش‌های آنان است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: جبهه کفر با بهره‌گیری از همه توان اطلاعاتی، سایبری، موشکی و امنیتی وارد عمل شد، اما با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و حضور مردم و نیرو‌های مسلح ناکام ماند و دشمنان اعتراف کردند که نخستین عامل این شکست، رهبری انقلاب بود.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس ایمان و فداکاری جوانان دشمن را مأیوس ساخت، امروز نیز اتحاد مردم و مسئولان، تضمین‌کننده امنیت و پیشرفت کشور است.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای مدافع امنیت استان تهران گفت: شهدا سرمایه‌های ماندگار ملت ایران هستند و همه ما باید صادقانه در مسیر خدمت به مردم گام برداریم.

این مراسم با حضور سردار قربان‌محمد ولی‌زاده فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، محسن نایبی معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران، حسین کاغذلو معاون سیاسی استاندار، حسین نصرالله مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران، سید کمال سادات مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری، نورالله طاهری فرماندار اسلامشهر و جمعی از مدیران شهرستانی با اهدای گل به مقام شامخ شهیدان در مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در محل فرمانداری برگزار شد.

اسلامشهر با بیش از ۷۰۰ هزارنفر جمعیت در جنوب غرب استان تهران قرار دارد.