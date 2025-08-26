باشگاه خبرنگاران جوان - پرونده فصل نقل و انتقالات فوتبال اروپا دوشنبه هفته آینده (۱۰ شهریور) در شرایطی بسته می‌شود که مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش، دو ملی‌پوش کشورمان هنوز برای فصل آینده بلاتکلیف هستند و تیم جدیدشان را مشخص نکرده‌اند. در گزارشی آخرین وضعیت آنها را بررسی کرده‌ایم.

مهدی طارمی؛ مصائب پیدا کردن یک تیم جدید

برخلاف رویا‌هایی که طارمی با کوچ از پرتغال به ایتالیا به دنبال آن بود، اما حضور در اینتر برای این مهاجم ایرانی یک شکست کامل بود. او اواخر تیرماه تابستان گذشته با یک قرارداد ۳ ساله در حالی با پیراهن اینتر عکس یادگاری گرفت و پا به سری‌آ گذاشت که هواداران فوتبال کشورمان به دنبال تکرار بازی‌های درخشان او این بار در جوزپه‌مه‌آتزا مانند دراگو استادیوم بودند.

اینتر پس از حضور در ریوآوه و پورتو، سومین تجربه اروپایی او بود، اما شرایط آن‌طور که شماره ۹۹ ایرانی اینتر می‌خواست پیش نرفت. طارمی که با کارنامه ۹۱ گل و ۵۶ پاس گل در ۱۸۲ بازی پس از ۴ فصل پورتو را به مقصد اینتر ترک کرد که عملکرد او در فصل گذشته را باید جزو ضعیف‌ترین دوران حضورش در فوتبال اروپا به حساب آورد.

مهاجم ۳۳ ساله ایرانی، فصل گذشته در ۴۳ بازی برای اینتر به میدان رفت و تنها ۳ گل به ثمر رساند و ۹ پاس گل داد، یک آمار ناامیدکننده که سبب شد تا کریستین چیوو که جای سیمونه اینزاگی را روی نیمکت اینتر گرفته بود، طارمی را در لیست فروش اینتر قرار دهد و شماره ۹۹ فصل گذشته اینتر به دنبال یک تیم جدید باشد.

نزدیک به ۲ماه از روزی که اینتر به طارمی اعلام کرد نیازی به او ندارد می‌گذرد، اما او در فاصله یک هفته تا پایان فصل نقل و انتقالات فوتبال اروپا، نتوانسته است تیم جدیدش را انتخاب کند.

در حالی پیش از این از لیگ ترکیه و تیم بشیکتاش و در ادامه لیگ برتر انگلیس و تیم‌هایی مانند فولام، ناتینگهارم فارست و لیدز به عنوان مقصد احتمالی طارمی نام برده می‌شد که این روز‌ها از لیگ فرانسه و تیم لیل و البته اوردیسه هلند و آیندهون به عنوان گزینه‌های جدید مهاجم کنار گذاشته اینتر نام برده می‌شود. هر چند برخی صحبت‎‌های درگوشی احتمال بازگشت او به فوتبال آسیا را رد نکرده‌اند و از امارات نیز به عنوان یکی از مقاصد مهاجم کشورمان اشاره کرده‌اند.

با این حال طارمی تنها کمتر از یک هفته فرصت دارد تا تیم جدیدش را برای فصل آینده انتخاب کند. آیا این بار او خواهد توانست با یک انتخاب غافلگیرکننده دوباره اوج بگیرد تا باید به انتظار ادامه روز‌های نزولی او در فصل پیش‌رو نشست.

علیرضا جهانبخش؛ دور از دوران اوج به دنبال تیم جدید

دیگر لژیونر بلاتکلیف فصل نقل و انتقالات تابستانی فوتبال اروپا، علیرضا جهانبخش است. شماره ۷ تیم ملی ایران هم مانند دوست صمیمی‌اش یعنی طارمی در شرایطی که یک هفته دیگر فصل نقل و انتقالات اروپا بسته می‌شود، بدون تیم است و هنوز مشخص نیست که فصل آینده در چه تیمی بازی خواهد کرد.

جهانبخش تابستان گذشته پس از پایان قراردادش با فاینورد تا اواسط پاییز بدون تیم بود و آبان سال گذشته راهی هیرنفین شد تا زیر نظر رافائل فن درفارت به فوتبال خود در اوردیسه ادامه بدهد.

مهاجم ایرانی هیرنفین که در فصل‌های اخیر از روز‌های اوج فاصله زیادی گرفته است، فصل قبل هم عملکرد ضعیفی را ثبت کرد. او تنها در ۲۰ بازی هیرنفین به بازی رفت و آمار ۳ گل زده و ۳ پاس گل را ثبت کرد تا قرارداد مهاجم ۳۲ ساله تیم ملی فوتبال با توجه به عملکردش تمدید نشود.

جهانبخش مانند فصل گذشته این بار هم به عنوان بازیکن آزاد به دنبال یک تیم جدید است. شایعات درباره حضور او در لیگ ایران و تیم‌های قبرسی پس از انتشار، تکذیب شد و گفته می‌شود او در تلاش است که همچنان در لیگ هلند به فوتبال ادامه بدهد.

اگر چه یک هفته دیگر فصل نقل و انتقالات فوتبال اروپا به پایان می‌رسد، با این حال جهانبخش با توجه به اینکه بازیکن آزاد است، فرصت آن را دارد تا در صورتی که با تیم جدیدی به توافق نرسد، در طول فصل مانند سال گذشته به یک تیم جدید بپیوندد.