اضافه شدن ۱۶۰۰ تخت تا پایان امسال/ جذب ۱۴۰۰ نفر در آزمون استخدامی پیش رو

به‌گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در آزمون استخدامی پیش رو ۱۴۰۰ نفر در مراکز تحت پوشش دانشگاه جذب شده که عمدتا پرستار هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در مراسم پنجاهمین سالگرد دانشگاه گفت: مناطقی در استان تهران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران است که شهرهای شهریار، ملارد، شهر قدس و بهارستان از جمله مناطق تحت پوشش دانشگاه بوده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۷ منطقه در شهر تهران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بیمارستان لولاگر به دلیل فرسودگی تخلیه شده و همچنین بیمارستان شهید فهمیده که برای اطفال بوده در این ماه تخلیه و در بیمارستان حکیم جهت نوسازی ادغام می شود‌. بیمارستان هفتم تیر هم پیشرفت خوبی داشته و در سال آینده بازسازی آن به پایان می‌رسد. 

بیمارستان فیروزگر فاز دوم آن شکل گرفته و نوسازی‌اش انجام می‌شود. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد: دانشگاه ۲۰ بیمارستان و ۱۱ دانشکده دارد و ارائه خدمات در سطح یک بهداشت و در سطح دوم درمان انجام می‌شود.

نادر توکلی تصریح کرد: خدمات درمان سوختگی در تهران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار دارد.

جایگزین بیمارستان فیروزگر و طرح توسعه این بیمارستان انجام می‌شود‌. درمان بیماران مبتلا به صرع مقاوم در بیمارستان فیروزگر انجام می‌شود‌ و درمان بیماران مبتلا به پارکینسون و حنجره در بیمارستان حضرت رسول انجام می‌شود. 

وی افزود: اکنون بالغ بر ۱۵۰ تخت وی ای پی در بیمارستان‌های دانشگاه راه اندازی شده‌ است. درمان سطح سه ناباروری در بیمارستان های فیروزگر و اکبرآبادی انجام می‌شود‌. 

تهیه پانسمان‌های بیماران پروانه‌ای بر عهده این دانشگاه است. مرکز پیوند کبد در بیمارستان فیروزگر و ارائه پیوند کلیه در مرکز درمانی هاشمی انجام می‌شود‌.

نادر توکلی ادامه داد: در آزمون استخدامی پیش رو در حدود۱۴۰۰ نفر جزو ردیف دانشگاه بوده که عمدتا پرستار هستند.

به گفته وی در این دانشگاه پرستاران و جامعه پزشکان مشغول به ارائه خدمت هستند و یکی از اهداف ما در این دانشگاه ارتقای سطح سلامت مردم است.

وی ادامه داد: نوبت دهی الکترونیکی در بیمارستان‌ها انجام می‌شود و برنامه ریزی برای اجرای طرح پزشکی از راه دور در این دانشگاه است برنامه ریزی شده تا ۱۶۰۰ تخت را ایجاد کنیم که ۶۰۰ تحت توسط خبری سلامت انجام می‌شود. بیمارستان فیروزآبادی ۳۲۰ تخت نوسازی و به تعداد تخت ها افزوده شده است. بیمارستان شهریار راه اندازی و به مدار اضافه شد است. 

وی تاکید کرد: در بیمارستان فیروزآبادی یک پانسیون ۸۰ واحدی را راه اندازی و تا حدی مشکل مسکن را بر طرف کرده‌ایم. کمبود نیروی پرستار در سراسر کشور وجود دارد.

نادر توکلی تاکید کرد: در مهر ۱۳۵۴ مجوز تاسیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با سه دانشکده پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی اخذ شده است.

