باشگاه خبرنگاران جوان - ماه ربیع الاول یکی از ماه‌های پرخیر و برکت است که در تقویم اسلامی ما به ثبت رسیده است. ماهی که در آن رحمت و عنایات الهی بیش از پیش بر بندگان نازل شده است. در این ماه وقایعی نظیر ولادت با سعادت پیامبراسلام (ص)، ولادت امام صادق (ع)، آغاز امامت حضرت مهدی (عج) و شهادت امام حسن عسگری (ع) نیز است؛ به همین دلیل این ماه برای مسلمانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما همزمان با حلول این ماه پر خیر و برکت زائران بسیاری دل‌های خود را به آستان مقدس امام رضا (ع) گره می‌زنند و روانه مشهد مقدس می‌شوند.

