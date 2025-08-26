شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حال و هوای حرم امام رضا(ع) در نخستین روزهای ماه ربیع الاول را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماه ربیع الاول یکی از ماه‌های پرخیر و برکت است که در تقویم اسلامی ما به ثبت رسیده است. ماهی که در آن رحمت و عنایات الهی بیش از پیش بر بندگان نازل شده است. در این ماه وقایعی نظیر ولادت با سعادت پیامبراسلام (ص)، ولادت امام صادق (ع)، آغاز امامت حضرت مهدی (عج) و شهادت امام حسن عسگری (ع) نیز است؛ به همین دلیل این ماه برای مسلمانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما همزمان با حلول این ماه پر خیر و برکت زائران بسیاری دل‌های خود را به آستان مقدس امام رضا (ع) گره می‌زنند و روانه مشهد مقدس می‌شوند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

 

حال و هوای حرم رضوی در نخستین روز‌های ماه ربیع الاول

حرم رضوی

حال و هوای حرم رضوی

حال و هوای حرم رضوی در نخستین روز‌های ماه ربیع الاول

حال و هوای حرم رضوی در نخستین روز‌های ماه ربیع الاول

 

