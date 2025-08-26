آرژانتین حریف تیم ملی والیبال ایران در قهرمانی جهان شد

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین و آخرین روز از مرحله مقدماتی بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان امروز (دوشنبه سوم شهریور) با ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری شد که تیم‌های ایران، ترکیه، جمهوری چک، آمریکا، کانادا، بلغارستان، قزاقستان، مصر، کوبا، ایتالیا، اوکراین و فرانسه در این دیدار‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند.

بدین ترتیب تیم‌های آمریکا، مصر، چین و ترکیه از گروه اول، ایران، لهستان، قزاقستان و کره‌جنوبی از گروه دوم، جمهوری چک، ژاپن، کوبا و بلغارستان از گروه سوم و ایتالیا، فرانسه، اوکراین و آرژانتین از گروه چهارم با کسب رتبه‌های اول تا چهارم گروه به عنوان ۱۶ تیم برتر به مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها صعود کردند.

برنامه دیدار‌های نخستین مرحله حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان بدین شکل است:

چهارشنبه پنجم شهریور:

ساعت ۶:۳۰؛ تایلند – کلمبیا، فرانسه – قزاقستان و آمریکا – بلغارستان

ساعت ۹:۳۰؛ برزیل – مراکش، ایران – آرژانتین و مصر – کوبا

ساعت ۱۲:۳۰؛ کانادا – تونس، لهستان – اوکراین و جمهوری چک – ترکیه

ساعت ۱۵:۳۰؛ پوتوریکو – اندونزی، ایتالیا – کره جنوبی و چین – ژاپن