آرژانتین حریف تیم ملی والیبال ایران در قهرمانی جهان شد

تیم والیبال زیر ۲۱ سال ایران به همراه ۱۵ تیم برتر دیگر در مرحله مقدماتی به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین و آخرین روز از مرحله مقدماتی بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان امروز (دوشنبه سوم شهریور) با ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری شد که تیم‌های ایران، ترکیه، جمهوری چک، آمریکا، کانادا، بلغارستان، قزاقستان، مصر، کوبا، ایتالیا، اوکراین و فرانسه در این دیدار‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند.

بدین ترتیب تیم‌های آمریکا، مصر، چین و ترکیه از گروه اول، ایران، لهستان، قزاقستان و کره‌جنوبی از گروه دوم، جمهوری چک، ژاپن، کوبا و بلغارستان از گروه سوم و ایتالیا، فرانسه، اوکراین و آرژانتین از گروه چهارم با کسب رتبه‌های اول تا چهارم گروه به عنوان ۱۶ تیم برتر به مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها صعود کردند.

برنامه دیدار‌های نخستین مرحله حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان بدین شکل است:

چهارشنبه پنجم شهریور:

ساعت ۶:۳۰؛ تایلند – کلمبیا، فرانسه – قزاقستان و آمریکا – بلغارستان

ساعت ۹:۳۰؛ برزیل – مراکش، ایران – آرژانتین و مصر – کوبا

ساعت ۱۲:۳۰؛ کانادا – تونس، لهستان – اوکراین و جمهوری چک – ترکیه

ساعت ۱۵:۳۰؛ پوتوریکو – اندونزی، ایتالیا – کره جنوبی و چین – ژاپن

برچسب ها: والیبال زیر 23 سال جهان ، تیم والیبال زیر 23 سال ایران ، تیم ملی والیبال ایران
خبرهای مرتبط
پیاتزا: بازیکنان ایران جنگنده‌های خوبی هستند/ هرگز کسی شبیه معروف نخواهد بود
مدرس فدراسیون جهانی والیبال:
ایران نتایج خوبی در والیبال قهرمانی جهان خواهد گرفت
تقوی: کمپ تمرینی والیبال در ورزشگاه آزادی ساخته می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان؛ صدرنشینی ایران با شکست تیم قدرتمند لهستان
بازیکن سابق پرسپولیس در آستانه لژیونر شدن
تحریم، ایران را قهرمان کشتی فرنگی جوانان جهان کرد
آبی پوشان پایتخت به دنبال صدرنشینی در لیگ برتر/ تراکتوری‌ها اولین برد را دشت می‌کنند؟
مصاف ایران با تیم‌های ضعیف کافا + فیلم
رضا سوخته‌سرایی تشییع شد
بازیکن برزیلی مدنظر استقلال کیست؟
اینتر آماده جدایی با طارمی؛ خرید مهاجم جدید در راه است؟
صعود نمایندگان اسکیت ایران در رنگینگ جهانی
اعلام برنامه هفته‌های سوم تا نهم لیگ برتر فوتبال
آخرین اخبار
برنامه‌های روز ملی و هفته پارالمپیک ۱۴۰۴ اعلام شد/ هفت روز با پارالمپیک در کشور
پایان کار نمایندگان ایران در سیزدهمین دوره وودبال قهرمانی آسیا
پیاتزا: بهتر از لیگ ملت‌ها نتیجه می‌گیریم/ ترجیح می‌دهم با برزیل بازی نکنیم
ترکیب استقلال مشخص شد؛ ساپینتو ریسک نکرد
شریفی: با جان و دل برای تیم ملی والیبال بازی می‌کنیم؛ منتظرند قهرمان جهان شویم!
آرژانتین حریف تیم ملی والیبال ایران در قهرمانی جهان شد
از موزه والیبال تا پاداش به ملی‌پوشان/ پیاتزا: هدف ما سکوی المپیک است
نجمه خدمتی، امینی و چهل امیرانی به فینال تفنگ ۵۰ متر آسیا نرسیدند
نتایج هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ساحلی/ گلساپوش یزد با اقتدار در صدر
آخرین وضعیت طارمی و جهانبخش در فوتبال اروپا؛ تیم موردنظر در دسترس نمی‌باشد!
اعلام برنامه هفته‌های سوم تا نهم لیگ برتر فوتبال
تائید عضویت ساعی در هیئت اجرایی تکواندو آسیا
قرعه‌کشی لیگ برتر فوتبال زنان برگزار شد
۱۱ قایقران به اردوی تیم ملی آب‌های آرام دعوت شدند
فیفا سلامت بازیکنان ایرانی را الگوی جهانی دانست
رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان: به تجربیات ایران برای رشد ورزش خود نیازمندیم
حدادی: اوریه را بعد از فیفادی در اختیار داریم
ماجدی: خوشبختانه تاییدیه مالی را کسب کردیم/ حامی فوتبال بانوان هستیم
تاج: وظیفه ما بردن VAR به استادیوم نیست/ همه مدارس فوتبال باید مجوز بگیرند
بازیکن برزیلی مدنظر استقلال کیست؟
تحریم، ایران را قهرمان کشتی فرنگی جوانان جهان کرد
با ادای احترام به دو قهرمان فقید المپیک و بازی‌های آسیایی؛ مراسم جشن تولد مدال آوران المپیکی آغاز شد
صعود نمایندگان اسکیت ایران در رنگینگ جهانی
تیراندازی قهرمانی آسیا؛ فرودی نقره‌ای شد
نامش «پیام پیروزی» و چهره‌اش مرگبار؛ پوبدا دوباره جان گرفت
بازیکن سابق پرسپولیس در آستانه لژیونر شدن
اینتر آماده جدایی با طارمی؛ خرید مهاجم جدید در راه است؟
ترکیب تیم‌های ملی ووشو برای دو رویداد مهم مشخص شد
هافبک سپاهان جراحی کرد
رضا سوخته‌سرایی تشییع شد