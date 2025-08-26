بیش از ۲۰۰ سفیر و مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا از بی‌عملی بروکسل در قبال غزه انتقاد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بیش از ۲۰۰ سفیر و مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه بروکسل را به عدم اقدام در مورد غزه متهم کردند و نامه‌ای مشترک امضا کردند و از این اتحادیه خواستند تا فشار بر اسرائیل را برای پایان دادن به «جنگ وحشیانه» و اشغال آن افزایش دهد.

امضاکنندگان در نامه‌ای که توسط شبکه خبری ایرلندی RTE News مشاهده شد، نوشتند: «ما عمیقاً ابراز ناامیدی می‌کنیم که در پاسخ به وخامت اوضاع در غزه، هیچ اقدام اساسی از سوی اتحادیه اروپا برای فشار بر اسرائیل جهت پایان دادن به جنگ وحشیانه‌اش، از سرگیری کمک‌های بشردوستانه حیاتی توسط ارائه‌دهندگان اصلی و از بین بردن اشغال غیرقانونی غزه و کرانه باختری انجام نشده است.»

آنها هشدار دادند که اگر اتحادیه اروپا نتواند «موضع مؤثری» اتخاذ کند، اقدام به کشور‌های عضو یا «گروه‌هایی از کشور‌های همفکر» واگذار خواهد شد که فاقد «قدرت کامل اقدام جمعی در سطح اتحادیه اروپا» خواهند بود.

این مقامات همچنین «ناامیدی» خود را ابراز کردند که در چهار هفته پس از نامه قبلی آنها - که توسط ۵۸ سفیر سابق اتحادیه اروپا امضا شده بود - هیچ آتش‌بسی در غزه مورد توافق قرار نگرفته است. در عوض، آنها خاطرنشان کردند که اسرائیل اجرای برنامه‌هایی را برای تخلیه شهر غزه آغاز کرده است.

این نامه برنامه‌های اسرائیل برای گسترش شهرک‌های غیرقانونی در قدس شرقی را محکوم کرد و آن را «هدفی آشکارا اعلام شده برای خرابکاری در راه حل دیرینه دو دولت که مورد حمایت اکثریت قریب به اتفاق کشور‌های عضو سازمان ملل و اتحادیه اروپا است» خواند.

در ادامه آمده است: «اگر این به اندازه کافی بد نبود، طبقه‌بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (IPC) در ۲۲ اوت تأیید کرد که اکنون قحطی ساخته دست بشر در همین مناطق غزه وجود دارد و نیم میلیون نفر در آنجا با گرسنگی، فقر و مرگ رو‌به‌رو هستند.»

این نامه خطاب به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین رهبران و وزرای امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ارسال شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ غزه ، اتحادیه اروپا
خبرهای مرتبط
نتانیاهو ۷ توافق آتش‌بس را عمدا به شکست کشانده است
اتحادیه اروپا: حمله به بیمارستان غزه «کاملاً غیرقابل قبول» است
قطر: هنوز منتظر پاسخ اسرائیل به پیشنهاد آتش‌بس غزه هستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دست کبود شده ترامپ چه مشکلی دارد؟
پمپئو با ادعاهای تکراری علیه ایران، نقشه‌های شکست‌خورده واشنگتن در لبنان را تکرار کرد
اقدام غیرمسئولانه استرالیا در اخراج دیپلمات ایرانی
ترامپ در تل‌آویو؛ بازگشت به همان مسیر شکست‌خورده
آغاز خروج نیرو‌های آمریکایی از پایگاه «عین‌الاسد»
تله‌ای زیر خاکستر: توطئه خلع سلاح مقاومت
«نه به اسرائیل» گزارشی از تحریم پنهان جهان علیه اسرائیل
آمریکا: اواخر ماه جاری برنامه‌ای برای خلع سلاح حزب‌الله ارائه می‌شود
بازی در باتلاق شام: تسلیم یا معامله؟ 
شکاف در کنگره آمریکا: ده‌ها قانونگذار، اسرائیل را به ایجاد قحطی و نسل‌کشی در غزه متهم کردند
آخرین اخبار
ترامپ بار دیگر بر مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای با روسیه و چین تأکید کرد
بیش از ۲۰۰ سفیر و مقام سابق اروپا خواستار موضع سختگیرانه‌تر در قبال اسرائیل شدند
قانون جدید طالبان درباره آداب و سنن افغانستان
دمشق: سوریه حق دارد از خود در برابر اسرائیل دفاع استفاده کند
پاکستان ۱۵۰ هزار نفر را در پی هشدار سیل تخلیه کرد
اتحادیه اروپا: حمله به بیمارستان غزه «کاملاً غیرقابل قبول» است
تخصیص بودجه ۶.۳ میلیون دلاری برای سازمان جهانی بهداشت در افغانستان
نتانیاهو ۷ توافق آتش‌بس را عمدا به شکست کشانده است
آغاز خروج نیرو‌های آمریکایی از پایگاه «عین‌الاسد»
آلمان انتقال پناهجویان افغانستانی را پس از فشارهای قضایی از سر می‌گیرد
قطر: هنوز منتظر پاسخ اسرائیل به پیشنهاد آتش‌بس غزه هستیم
دستگیری وکیل شهردار بازداشت شده استانبول
دست کبود شده ترامپ چه مشکلی دارد؟
روسیه از اسرائیل خواست تا از وخامت اوضاع در غزه جلوگیری کند
آمریکا: اواخر ماه جاری برنامه‌ای برای خلع سلاح حزب‌الله ارائه می‌شود
مِرتس از به رسمیت شناختن دولت فلسطین سر باز زد
دولت فرانسه با فروپاشی روبروست
جنوب جهانی همکاری با پکن را متوقف نمی‌کنند
«نه به اسرائیل» گزارشی از تحریم پنهان جهان علیه اسرائیل
سند استراتژی توسعه ملی در افغانستان به تصویب رسید
ادعای سئول درباره احتمال تولید ۲۰ بمب هسته‌ای توسط پیونگ یانگ
انتقاد تند آلبانیزه از سکوت در برابر شهادت خبرنگاران در غزه
موضع عربستان در قبال اشغال سوریه توسط اسرائیل
آمریکایی‌ها بیشتر با فلسطینی‌ها همدردی می‌کنند تا با اسرائیلی‌ها
کاهش خرید نفت از روسیه توسط هند در آستانه تعرفه‌های جدید آمریکا
شکاف در کنگره آمریکا: ده‌ها قانونگذار، اسرائیل را به ایجاد قحطی و نسل‌کشی در غزه متهم کردند
تلگراف: انگلیس بر لبه فروپاشی اقتصادی قرار دارد
ترامپ در دنیای موازی؛ ادعای عجیب پایان جنگ غزه در چند هفته
افغانستان در برابر ایران در افتتاحیه مسابقات کافا صف آرایی می کند
استعفای عکاس رویترز در اعتراض به «همدستی رویترز با اسرائیل»