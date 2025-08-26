باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بیش از ۲۰۰ سفیر و مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه بروکسل را به عدم اقدام در مورد غزه متهم کردند و نامه‌ای مشترک امضا کردند و از این اتحادیه خواستند تا فشار بر اسرائیل را برای پایان دادن به «جنگ وحشیانه» و اشغال آن افزایش دهد.

امضاکنندگان در نامه‌ای که توسط شبکه خبری ایرلندی RTE News مشاهده شد، نوشتند: «ما عمیقاً ابراز ناامیدی می‌کنیم که در پاسخ به وخامت اوضاع در غزه، هیچ اقدام اساسی از سوی اتحادیه اروپا برای فشار بر اسرائیل جهت پایان دادن به جنگ وحشیانه‌اش، از سرگیری کمک‌های بشردوستانه حیاتی توسط ارائه‌دهندگان اصلی و از بین بردن اشغال غیرقانونی غزه و کرانه باختری انجام نشده است.»

آنها هشدار دادند که اگر اتحادیه اروپا نتواند «موضع مؤثری» اتخاذ کند، اقدام به کشور‌های عضو یا «گروه‌هایی از کشور‌های همفکر» واگذار خواهد شد که فاقد «قدرت کامل اقدام جمعی در سطح اتحادیه اروپا» خواهند بود.

این مقامات همچنین «ناامیدی» خود را ابراز کردند که در چهار هفته پس از نامه قبلی آنها - که توسط ۵۸ سفیر سابق اتحادیه اروپا امضا شده بود - هیچ آتش‌بسی در غزه مورد توافق قرار نگرفته است. در عوض، آنها خاطرنشان کردند که اسرائیل اجرای برنامه‌هایی را برای تخلیه شهر غزه آغاز کرده است.

این نامه برنامه‌های اسرائیل برای گسترش شهرک‌های غیرقانونی در قدس شرقی را محکوم کرد و آن را «هدفی آشکارا اعلام شده برای خرابکاری در راه حل دیرینه دو دولت که مورد حمایت اکثریت قریب به اتفاق کشور‌های عضو سازمان ملل و اتحادیه اروپا است» خواند.

در ادامه آمده است: «اگر این به اندازه کافی بد نبود، طبقه‌بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (IPC) در ۲۲ اوت تأیید کرد که اکنون قحطی ساخته دست بشر در همین مناطق غزه وجود دارد و نیم میلیون نفر در آنجا با گرسنگی، فقر و مرگ رو‌به‌رو هستند.»

این نامه خطاب به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین رهبران و وزرای امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ارسال شده است.

منبع: آناتولی