پیام شما شهروندان عزیز در مورد تاخیر در تحویل خودروی شاهین، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد تاخیر در تحویل خودروی شاهین، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اقتصادی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

مشتریان شاهین همچنان چشم انتظار تحویل خودرو

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد تاخیر در تحویل خودروی شاهین، در لینک زیر مشاهده کنید.

تولید خودروی شاهین یه ۱۷۰ هزار دستگاه رسید/ تحویل خودروی شاهین براساس اولویت بندی

مدیر عملیات شرکت سایپا گفت:واقعیت این است که از آغاز تولید خودرو شاهین تا امروز، کل تولید ما برای انواع خودروهای شاهین ۱۷۰ هزار دستگاه بوده است. 

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

 

 

برچسب ها: پیگیری مشکلات مردم ، نتیجه پیگیری ، تاخیر در تحویل خودرو
خبرهای مرتبط
معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی شهریورماه پرداخت می‌شود
پیگیری شد؛
رفع مشکل کمبود شیر خشک در داروخانه‌ها
نتایج آزمون سمپاد به زودی اعلام می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حال و هوای حرم رضوی در نخستین روز‌های ماه ربیع الاول + عکس و فیلم
قابی از هنر و سلامت در جشنواره طبخ آبزیان و نمایشگاه دستاورد‌های بانوان در صالح آباد + عکس
مشتریان شاهین همچنان چشم انتظار تحویل خودرو
آیین عطرافشانی و گل افشانی گلزار شهدای بهشت فضل نیشابور در هفته دولت + فیلم و عکس
برگزاری آئین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا در هفته دولت + عکس
برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای هفته دولت در هریس + عکس
ماجرای تحویل خودروی شاهین پیگیری شد
آخرین اخبار
ماجرای تحویل خودروی شاهین پیگیری شد
حال و هوای حرم رضوی در نخستین روز‌های ماه ربیع الاول + عکس و فیلم
قابی از هنر و سلامت در جشنواره طبخ آبزیان و نمایشگاه دستاورد‌های بانوان در صالح آباد + عکس
برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای هفته دولت در هریس + عکس
مشتریان شاهین همچنان چشم انتظار تحویل خودرو
برگزاری آئین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا در هفته دولت + عکس
آیین عطرافشانی و گل افشانی گلزار شهدای بهشت فضل نیشابور در هفته دولت + فیلم و عکس
دیدار فرماندار شهر فیروزه با اصحاب رسانه در هفته دولت + عکس
فیلمی از به بار نشستن درختان گردو در باغ‌های روستای جغدان