ماجرای تحویل خودروی شاهین پیگیری شد

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد تاخیر در تحویل خودروی شاهین، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اقتصادی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

مشتریان شاهین همچنان چشم انتظار تحویل خودرو

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد تاخیر در تحویل خودروی شاهین، در لینک زیر مشاهده کنید.

تولید خودروی شاهین یه ۱۷۰ هزار دستگاه رسید/ تحویل خودروی شاهین براساس اولویت بندی

مدیر عملیات شرکت سایپا گفت:واقعیت این است که از آغاز تولید خودرو شاهین تا امروز، کل تولید ما برای انواع خودروهای شاهین ۱۷۰ هزار دستگاه بوده است.

