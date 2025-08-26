باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - زهرا عرب کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بورس تهران باز هم روزی پر از تردید و احتیاط را پشت سر گذاشت. شروع معاملات با فشار فروش و عرضههای سنگین همراه بود و همین باعث شد بازار خیلی زود عقبنشینی کند. در نیمه اول، بیشتر سهمها در محدوده منفی معامله شدند و تلاش برای بهبود فضا چندان نتیجهای نداشت. تنها نکته مثبت این بود که بازار مثل روز گذشته سقوط شدید نکرد و تا حدودی توانست روی پا بایستد.
در ادامه افزود: امروز تقریباً همهچیز منفی بود؛ ۷۹ درصد نمادها قرمز شدند و فقط ۲۱ درصد سبز ماندن شاخص کل با ریزش حدود ۲۲ هزار واحدی به سطح ۲،۴۱۶،۰۶۲ رسید و شاخص هموزن هم بیش از ۳،۴۰۰ واحد افت کرد. ارزش معاملات بورس ۶،۷۱۴ میلیارد تومان بود که نسبتاً پایین محسوب میشود خروج پول حقیقی هم پررنگ بود؛ حدود ۴۴۳ میلیارد از معاملات خرد و حتی ۸۳۱ میلیارد از صندوقهای درآمد ثابت بیرون کشیده شد. در بین نمادها هم "فملی" بیشترین فشار منفی را گذاشت و تنهایی نزدیک ۲،۸۰۰ واحد شاخص رو پایین کشید.
او میگوید: با این حال نباید فراموش کرد بسیاری از سهمها در قیمتهایی معامله میشوند که از نظر بنیادی جذاباند. پرسش اصلی این روزها این است: بفروشیم یا بمانیم؟ پاسخ یکسانی برای همه وجود ندارد. اگر کسی تحمل فشار نوسان و ریسک سیستماتیک را ندارد، نقد بودن انتخاب قابلدفاعی است. اما برای سرمایهگذارانی که نگاه میانمدت و بلندمدت دارند، این قیمتها میتواند فرصتی برای آینده باشد؛ البته به شرط صبر و چشمپوشی از نوسانهای کوتاهمدت.