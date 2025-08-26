کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط بازار نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -‌ زهرا عرب کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بورس تهران باز هم روزی پر از تردید و احتیاط را پشت سر گذاشت. شروع معاملات با فشار فروش و عرضه‌های سنگین همراه بود و همین باعث شد بازار خیلی زود عقب‌نشینی کند. در نیمه اول، بیشتر سهم‌ها در محدوده منفی معامله شدند و تلاش برای بهبود فضا چندان نتیجه‌ای نداشت. تنها نکته مثبت این بود که بازار مثل روز گذشته سقوط شدید نکرد و تا حدودی توانست روی پا بایستد.

در ادامه افزود: امروز تقریباً همه‌چیز منفی بود؛ ۷۹ درصد نماد‌ها قرمز شدند و فقط ۲۱ درصد سبز ماندن شاخص کل با ریزش حدود ۲۲ هزار واحدی به سطح ۲،۴۱۶،۰۶۲ رسید و شاخص هم‌وزن هم بیش از ۳،۴۰۰ واحد افت کرد.  ارزش معاملات بورس ۶،۷۱۴ میلیارد تومان بود که نسبتاً پایین محسوب می‌شود خروج پول حقیقی هم پررنگ بود؛ حدود ۴۴۳ میلیارد از معاملات خرد و حتی ۸۳۱ میلیارد از صندوق‌های درآمد ثابت بیرون کشیده شد. در بین نماد‌ها هم "فملی" بیشترین فشار منفی را گذاشت و تنهایی نزدیک ۲،۸۰۰ واحد شاخص رو پایین کشید.

او می‌گوید: با این حال نباید فراموش کرد بسیاری از سهم‌ها در قیمت‌هایی معامله می‌شوند که از نظر بنیادی جذاب‌اند. پرسش اصلی این روزها این است: بفروشیم یا بمانیم؟ پاسخ یکسانی برای همه وجود ندارد. اگر کسی تحمل فشار نوسان و ریسک سیستماتیک را ندارد، نقد بودن انتخاب قابل‌دفاعی است. اما برای سرمایه‌گذارانی که نگاه میان‌مدت و بلندمدت دارند، این قیمت‌ها می‌تواند فرصتی برای آینده باشد؛ البته به شرط صبر و چشم‌پوشی از نوسان‌های کوتاه‌مدت.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه؛ نیم نگاه سهامداران به بانک مرکزی
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
ضرورت اصلاح نرخ بهره بین بانکی/ خروج نقدینگی حقیقی‌ها از بازار سهام ادامه خواهد داشت؟
برگزاری مجامع یکی از پیش‌شرط‌های اصلی بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هر کد ملی ۱۵ قطعه انواع سکه در پیش فروش می‌تواند خریداری کند/ پیش فروش با حراج سکه چه تفاوتی دارد؟
نخستین پرواز رسمی هواپیمای Islander با موفقیت انجام شد
چه کسانی می‌توانند در حراج سکه طلا مرکز مبادله شرکت کنند؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۴ شهریور ۱۴۰۴
بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی هنوز پرداخت نشده است
کدام شرکت‌ها سود سهام عدالت را واریز نکردند؟
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۴ شهریور ماه
اجرای طرح فروش متری مسکن به کجا رسید؟/ طراحی مدل اقتصادی مسکن برای خروج از رکود
جزئیات واردات شمش طلای بابک زنجانی اعلام شد/ واردات ۳ میلیون و ۵۴۸ هزار دستگاه تلفن همراه
صرفه‌جویی ۸۹۵ مگاواتی برق در تهران با تعطیلی شنبه
آخرین اخبار
سرمایه‌گذاران باید در هنگام نوسانات بازار سهام چه رویکردی داشته باشند؟
مالیات ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مودی صفر شد
تولید خودروی شاهین یه ۱۷۰ هزار دستگاه رسید/ تحویل خودروی شاهین براساس اولویت بندی
توزیع ۶۲۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه در بازار خودرو/معامله سالانه ۷ میلیون دستگاه خودرو در بازار+ فیلم
بدون کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود
گردش مالی خرما در بازار داخل و صادرات ۱.۵ میلیون دلار است
افزایش ۳ برابری تولید نفت با فناوری «فرازآوری فومی»
افتتاح ۹۸۹ طرح عمرانی آب و خاک کشاورزی در هفته دولت/ ایجاد ٣۵ هزار شغل
رشد ۱۷ درصدی اجرای طرح ملی رفع تداخلات اراضی در دولت چهاردهم
امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک ایران و ازبکستان در حوزه آهن و فولاد
مصوبه پرداخت تسهیلات تهیه و تدارک کودهای کشاورزی ابلاغ شد
معرفی دو طرح نوسازی و برقی‌سازی ناوگان به بورس
صرفه‌جویی ۸۹۵ مگاواتی برق در تهران با تعطیلی شنبه
افتتاح ۷۴۰ بنگاه کوچک و متوسط به ارزش ۲۰ همت
کشت گندم از ۲۰ شهریور آغاز می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۴ شهریور ماه
میزان تامین ارز واردات امسال به ۲۲.۵ میلیارد دلار رسید
پهلوگیری نخستین کشتی کانتینری مگاسایز کشتیرانی؛ به‌زودی
تحقق افزایش تولید نفت در دولت چهاردهم
شورای عالی تشکل‌ها تشکیل می‌شود/ افتتاح طرح فولادی به ارزش ۲۲۰ میلیون یورو
نوسازی و بازسازی؛ کلید بهینه‌سازی مصرف انرژی
اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی آغاز شد
بهره برداری از ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه ملی و استانی در حوزه کشاورزی
گسترش پرواز‌های هفتگی ایران - پاکستان
افتتاح ۲۵۰ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در هفته دولت
اجرای ۱۳۰ هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در کشور
توسعه پایدار در میدان‌های مشترک غرب کارون/ تولید نفت در مسیر صعودی
ترافیک وسایل نقلیه در برخی از محور‌های شمالی و آزادراهی کشور
۱۳۶ همت به حساب گندمکاران واریز شد
توسعه زیرساخت‌های حیاتی ظرفیت شبکه انتقال و فوق‌توزیع برق در کشور