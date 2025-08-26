کاپیتان تیم ملی والیبال گفت: بازیکنان تیم‌های ملی والیبال سایر کشور‌ها با فدراسیون‌های خود قرارداد دارند، اما ما قرارداد نمی‌خواهیم و با جان و دل برای کشورمان بازی می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی شریفی در آخرین اردوی تیم ملی والیبال پیش از اعزام به قهرمانی جهان، اظهار کرد: بعد از لیگ ملت‌ها ایراداتمان را در تمرینات پوشش دادیم و تمرینات سختی داشتیم. هنوز به آمادگی ۱۰۰ درصدی نرسیده‌ایم، اما کم کم آماده می‌شویم.

او با بیان اینکه نمی‌توان نتیجه قهرمانی جهان را پیش‌بینی کرد، افزود: هدف ما این است که بهترین مسابقات را انجام بدهیم.

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران به قول وزیر ورزش برای ساخت مجموعه برای والیبال اشاره و بیان کرد: وزیر ورزش در این خصوص قول دادند، اما نمی‌دانم به نسل ما می‌رسد یا نه. فقط فدراسیون والیبال، رسانه و مردم از ما حمایت کردند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان ورزش قولی برای پاداش به شما داده‌اند، گفت: هنوز قولی نداده‌اند و کسی نیامده است. فکر کنم منتظر مقام قهرمانی جهان هستند.

شریفی به دیدار‌های تدارکاتی تیم ملی پیش از قهرمانی جهان اشاره کرد و گفت: دو بازی تدارکاتی با اسلوونی و آلمان داریم. باید بازی کنیم تا به هدفمان برسیم.

شریفی در مورد مصدومیتش، گفت: خدا را شکر برطرف شده و بهتر هستم.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ، والیبال قهرمانی ، مسابقات جهانی والیبال
خبرهای مرتبط
پیش از حضور در قهرمانی جهان؛
پیاتزا: بهتر از لیگ ملت‌ها نتیجه می‌گیریم/ ترجیح می‌دهم با برزیل بازی نکنیم
والیبال جوانان جهان؛
مومنی‌مقدم: فشار زیادی روی بازیکنانم است/ برای صدرنشینی می‌جنگیم
والیبال جوانان جهان؛ پیروزی مقتدرانه ایران مقابل کانادا
از موزه والیبال تا پاداش به ملی‌پوشان/ پیاتزا: هدف ما سکوی المپیک است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان؛ صدرنشینی ایران با شکست تیم قدرتمند لهستان
بازیکن سابق پرسپولیس در آستانه لژیونر شدن
تحریم، ایران را قهرمان کشتی فرنگی جوانان جهان کرد
آبی پوشان پایتخت به دنبال صدرنشینی در لیگ برتر/ تراکتوری‌ها اولین برد را دشت می‌کنند؟
مصاف ایران با تیم‌های ضعیف کافا + فیلم
رضا سوخته‌سرایی تشییع شد
بازیکن برزیلی مدنظر استقلال کیست؟
اینتر آماده جدایی با طارمی؛ خرید مهاجم جدید در راه است؟
صعود نمایندگان اسکیت ایران در رنگینگ جهانی
اعلام برنامه هفته‌های سوم تا نهم لیگ برتر فوتبال
آخرین اخبار
برنامه‌های روز ملی و هفته پارالمپیک ۱۴۰۴ اعلام شد/ هفت روز با پارالمپیک در کشور
پایان کار نمایندگان ایران در سیزدهمین دوره وودبال قهرمانی آسیا
پیاتزا: بهتر از لیگ ملت‌ها نتیجه می‌گیریم/ ترجیح می‌دهم با برزیل بازی نکنیم
ترکیب استقلال مشخص شد؛ ساپینتو ریسک نکرد
شریفی: با جان و دل برای تیم ملی والیبال بازی می‌کنیم؛ منتظرند قهرمان جهان شویم!
آرژانتین حریف تیم ملی والیبال ایران در قهرمانی جهان شد
از موزه والیبال تا پاداش به ملی‌پوشان/ پیاتزا: هدف ما سکوی المپیک است
نجمه خدمتی، امینی و چهل امیرانی به فینال تفنگ ۵۰ متر آسیا نرسیدند
نتایج هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ساحلی/ گلساپوش یزد با اقتدار در صدر
آخرین وضعیت طارمی و جهانبخش در فوتبال اروپا؛ تیم موردنظر در دسترس نمی‌باشد!
اعلام برنامه هفته‌های سوم تا نهم لیگ برتر فوتبال
تائید عضویت ساعی در هیئت اجرایی تکواندو آسیا
قرعه‌کشی لیگ برتر فوتبال زنان برگزار شد
۱۱ قایقران به اردوی تیم ملی آب‌های آرام دعوت شدند
فیفا سلامت بازیکنان ایرانی را الگوی جهانی دانست
رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان: به تجربیات ایران برای رشد ورزش خود نیازمندیم
حدادی: اوریه را بعد از فیفادی در اختیار داریم
ماجدی: خوشبختانه تاییدیه مالی را کسب کردیم/ حامی فوتبال بانوان هستیم
تاج: وظیفه ما بردن VAR به استادیوم نیست/ همه مدارس فوتبال باید مجوز بگیرند
بازیکن برزیلی مدنظر استقلال کیست؟
تحریم، ایران را قهرمان کشتی فرنگی جوانان جهان کرد
با ادای احترام به دو قهرمان فقید المپیک و بازی‌های آسیایی؛ مراسم جشن تولد مدال آوران المپیکی آغاز شد
صعود نمایندگان اسکیت ایران در رنگینگ جهانی
تیراندازی قهرمانی آسیا؛ فرودی نقره‌ای شد
نامش «پیام پیروزی» و چهره‌اش مرگبار؛ پوبدا دوباره جان گرفت
بازیکن سابق پرسپولیس در آستانه لژیونر شدن
اینتر آماده جدایی با طارمی؛ خرید مهاجم جدید در راه است؟
ترکیب تیم‌های ملی ووشو برای دو رویداد مهم مشخص شد
هافبک سپاهان جراحی کرد
رضا سوخته‌سرایی تشییع شد