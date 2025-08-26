باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی شریفی در آخرین اردوی تیم ملی والیبال پیش از اعزام به قهرمانی جهان، اظهار کرد: بعد از لیگ ملتها ایراداتمان را در تمرینات پوشش دادیم و تمرینات سختی داشتیم. هنوز به آمادگی ۱۰۰ درصدی نرسیدهایم، اما کم کم آماده میشویم.
او با بیان اینکه نمیتوان نتیجه قهرمانی جهان را پیشبینی کرد، افزود: هدف ما این است که بهترین مسابقات را انجام بدهیم.
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران به قول وزیر ورزش برای ساخت مجموعه برای والیبال اشاره و بیان کرد: وزیر ورزش در این خصوص قول دادند، اما نمیدانم به نسل ما میرسد یا نه. فقط فدراسیون والیبال، رسانه و مردم از ما حمایت کردند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان ورزش قولی برای پاداش به شما دادهاند، گفت: هنوز قولی ندادهاند و کسی نیامده است. فکر کنم منتظر مقام قهرمانی جهان هستند.
شریفی به دیدارهای تدارکاتی تیم ملی پیش از قهرمانی جهان اشاره کرد و گفت: دو بازی تدارکاتی با اسلوونی و آلمان داریم. باید بازی کنیم تا به هدفمان برسیم.
شریفی در مورد مصدومیتش، گفت: خدا را شکر برطرف شده و بهتر هستم.