رئیس جمهور آمریکا گفته است که می‌خواهد مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای را با روسیه و چین آغاز کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که می‌خواهد مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای را با روسیه و چین آغاز کند. او همچنین به دنبال از سرگیری دیپلماسی متوقف شده با کره شمالی است.

ترامپ پیش از دیدار خود با لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: "یکی از کار‌هایی که ما سعی داریم با روسیه و چین انجام دهیم، خلع سلاح هسته‌ای است و این بسیار مهم است. "

 ترامپ گفت: «من فکر می‌کنم خلع سلاح هسته‌ای یک هدف بسیار بزرگ است، اما روسیه مایل به انجام آن است و فکر می‌کنم چین نیز مایل به انجام آن خواهد بود. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم سلاح‌های هسته‌ای تکثیر شوند. ما باید سلاح‌های هسته‌ای را متوقف کنیم. این قدرت بیش از حد زیاد است.»

در یک رویداد جداگانه در کاخ سفید در اوایل روز دوشنبه ترامپ گفت که این موضوع را با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مطرح کرده است. او جزئیات خاصی در مورد زمان انجام این گفت‌و‌گو به اشتراک نگذاشت.

ترامپ گفت: «ما در مورد محدود کردن سلاح‌های هسته‌ای صحبت می‌کنیم. ما چین را نیز در این امر دخیل خواهیم کرد.»

ترامپ افزود: «چین بسیار عقب مانده است، اما آنها ظرف پنج سال ما را خواهند گرفت. ما می‌خواهیم خلع سلاح هسته‌ای کنیم. این قدرت بیش از حد است و ما در مورد آن نیز صحبت کردیم.»

اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده در حالی مطرح می‌شود که او ابراز تمایل خود را برای دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در سال جاری ابراز کرد.

کیم از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور جمهوری خواه در ژانویه، درخواست‌های مکرر ترامپ برای احیای دیپلماسی مستقیمی که ترامپ در طول دوره ریاست جمهوری ۲۰۱۷-۲۰۲۱ خود دنبال می‌کرد و هیچ توافقی برای توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی به همراه نداشت، نادیده گرفته است.

ترامپ برای اولین بار در ماه فوریه قصد خود را برای پیگیری تلاش‌های کنترل تسلیحات هسته‌ای مطرح کرد و گفت که می‌خواهد مذاکراتی را با پوتین و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در مورد اعمال محدودیت بر زرادخانه‌های آنها آغاز کند.

ترامپ در آن زمان در دفتر بیضی شکل کاخ سفید با خبرنگاران صحبت کرد و گفت که خلع سلاح هسته‌ای هدف دوره دوم او خواهد بود و امیدوار است که در "آینده نه چندان دور" این کار را آغاز کند.

تمرکز مجدد بر کنترل تسلیحات هسته‌ای در حالی صورت می‌گیرد که قرار است پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک جدید یا استارت جدید در ۵ فوریه ۲۰۲۶ منقضی شود. این پیمان که در سال ۲۰۱۰ امضا شد، آخرین توافق تسلیحات هسته‌ای باقی مانده بین ایالات متحده و روسیه است و تعداد کلاهک‌های استراتژیک و سیستم‌های پرتاب هر طرف را که می‌توانند مستقر کنند، محدود می‌کند.

روسیه در اوایل سال جاری هشدار داد که چشم‌انداز تمدید این پیمان مبهم به نظر می‌رسد. در زمان ریاست جمهوری جو بایدن، سلف ترامپ، ایالات متحده چین را به سمت مذاکرات رسمی تسلیحات هسته‌ای سوق داده بود، اما پیشرفت چندانی حاصل نشد.

منبع: العربیه انگلیسی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، خلع سلاح هسته ای
خبرهای مرتبط
کاهش خرید نفت از روسیه توسط هند در آستانه تعرفه‌های جدید آمریکا
ادعای سئول درباره احتمال تولید ۲۰ بمب هسته‌ای توسط پیونگ یانگ
دست کبود شده ترامپ چه مشکلی دارد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دست کبود شده ترامپ چه مشکلی دارد؟
پمپئو با ادعاهای تکراری علیه ایران، نقشه‌های شکست‌خورده واشنگتن در لبنان را تکرار کرد
اقدام غیرمسئولانه استرالیا در اخراج دیپلمات ایرانی
ترامپ در تل‌آویو؛ بازگشت به همان مسیر شکست‌خورده
آغاز خروج نیرو‌های آمریکایی از پایگاه «عین‌الاسد»
تله‌ای زیر خاکستر: توطئه خلع سلاح مقاومت
«نه به اسرائیل» گزارشی از تحریم پنهان جهان علیه اسرائیل
آمریکا: اواخر ماه جاری برنامه‌ای برای خلع سلاح حزب‌الله ارائه می‌شود
بازی در باتلاق شام: تسلیم یا معامله؟ 
شکاف در کنگره آمریکا: ده‌ها قانونگذار، اسرائیل را به ایجاد قحطی و نسل‌کشی در غزه متهم کردند
آخرین اخبار
ترامپ بار دیگر بر مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای با روسیه و چین تأکید کرد
بیش از ۲۰۰ سفیر و مقام سابق اروپا خواستار موضع سختگیرانه‌تر در قبال اسرائیل شدند
قانون جدید طالبان درباره آداب و سنن افغانستان
دمشق: سوریه حق دارد از خود در برابر اسرائیل دفاع استفاده کند
پاکستان ۱۵۰ هزار نفر را در پی هشدار سیل تخلیه کرد
اتحادیه اروپا: حمله به بیمارستان غزه «کاملاً غیرقابل قبول» است
تخصیص بودجه ۶.۳ میلیون دلاری برای سازمان جهانی بهداشت در افغانستان
نتانیاهو ۷ توافق آتش‌بس را عمدا به شکست کشانده است
آغاز خروج نیرو‌های آمریکایی از پایگاه «عین‌الاسد»
آلمان انتقال پناهجویان افغانستانی را پس از فشارهای قضایی از سر می‌گیرد
قطر: هنوز منتظر پاسخ اسرائیل به پیشنهاد آتش‌بس غزه هستیم
دستگیری وکیل شهردار بازداشت شده استانبول
دست کبود شده ترامپ چه مشکلی دارد؟
روسیه از اسرائیل خواست تا از وخامت اوضاع در غزه جلوگیری کند
آمریکا: اواخر ماه جاری برنامه‌ای برای خلع سلاح حزب‌الله ارائه می‌شود
مِرتس از به رسمیت شناختن دولت فلسطین سر باز زد
دولت فرانسه با فروپاشی روبروست
جنوب جهانی همکاری با پکن را متوقف نمی‌کنند
«نه به اسرائیل» گزارشی از تحریم پنهان جهان علیه اسرائیل
سند استراتژی توسعه ملی در افغانستان به تصویب رسید
ادعای سئول درباره احتمال تولید ۲۰ بمب هسته‌ای توسط پیونگ یانگ
انتقاد تند آلبانیزه از سکوت در برابر شهادت خبرنگاران در غزه
موضع عربستان در قبال اشغال سوریه توسط اسرائیل
آمریکایی‌ها بیشتر با فلسطینی‌ها همدردی می‌کنند تا با اسرائیلی‌ها
کاهش خرید نفت از روسیه توسط هند در آستانه تعرفه‌های جدید آمریکا
شکاف در کنگره آمریکا: ده‌ها قانونگذار، اسرائیل را به ایجاد قحطی و نسل‌کشی در غزه متهم کردند
تلگراف: انگلیس بر لبه فروپاشی اقتصادی قرار دارد
ترامپ در دنیای موازی؛ ادعای عجیب پایان جنگ غزه در چند هفته
افغانستان در برابر ایران در افتتاحیه مسابقات کافا صف آرایی می کند
استعفای عکاس رویترز در اعتراض به «همدستی رویترز با اسرائیل»