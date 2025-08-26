باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که می‌خواهد مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای را با روسیه و چین آغاز کند. او همچنین به دنبال از سرگیری دیپلماسی متوقف شده با کره شمالی است.

ترامپ پیش از دیدار خود با لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: "یکی از کار‌هایی که ما سعی داریم با روسیه و چین انجام دهیم، خلع سلاح هسته‌ای است و این بسیار مهم است. "

ترامپ گفت: «من فکر می‌کنم خلع سلاح هسته‌ای یک هدف بسیار بزرگ است، اما روسیه مایل به انجام آن است و فکر می‌کنم چین نیز مایل به انجام آن خواهد بود. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم سلاح‌های هسته‌ای تکثیر شوند. ما باید سلاح‌های هسته‌ای را متوقف کنیم. این قدرت بیش از حد زیاد است.»

در یک رویداد جداگانه در کاخ سفید در اوایل روز دوشنبه ترامپ گفت که این موضوع را با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مطرح کرده است. او جزئیات خاصی در مورد زمان انجام این گفت‌و‌گو به اشتراک نگذاشت.

ترامپ گفت: «ما در مورد محدود کردن سلاح‌های هسته‌ای صحبت می‌کنیم. ما چین را نیز در این امر دخیل خواهیم کرد.»

ترامپ افزود: «چین بسیار عقب مانده است، اما آنها ظرف پنج سال ما را خواهند گرفت. ما می‌خواهیم خلع سلاح هسته‌ای کنیم. این قدرت بیش از حد است و ما در مورد آن نیز صحبت کردیم.»

اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده در حالی مطرح می‌شود که او ابراز تمایل خود را برای دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در سال جاری ابراز کرد.

کیم از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور جمهوری خواه در ژانویه، درخواست‌های مکرر ترامپ برای احیای دیپلماسی مستقیمی که ترامپ در طول دوره ریاست جمهوری ۲۰۱۷-۲۰۲۱ خود دنبال می‌کرد و هیچ توافقی برای توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی به همراه نداشت، نادیده گرفته است.

ترامپ برای اولین بار در ماه فوریه قصد خود را برای پیگیری تلاش‌های کنترل تسلیحات هسته‌ای مطرح کرد و گفت که می‌خواهد مذاکراتی را با پوتین و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در مورد اعمال محدودیت بر زرادخانه‌های آنها آغاز کند.

ترامپ در آن زمان در دفتر بیضی شکل کاخ سفید با خبرنگاران صحبت کرد و گفت که خلع سلاح هسته‌ای هدف دوره دوم او خواهد بود و امیدوار است که در "آینده نه چندان دور" این کار را آغاز کند.

تمرکز مجدد بر کنترل تسلیحات هسته‌ای در حالی صورت می‌گیرد که قرار است پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک جدید یا استارت جدید در ۵ فوریه ۲۰۲۶ منقضی شود. این پیمان که در سال ۲۰۱۰ امضا شد، آخرین توافق تسلیحات هسته‌ای باقی مانده بین ایالات متحده و روسیه است و تعداد کلاهک‌های استراتژیک و سیستم‌های پرتاب هر طرف را که می‌توانند مستقر کنند، محدود می‌کند.

روسیه در اوایل سال جاری هشدار داد که چشم‌انداز تمدید این پیمان مبهم به نظر می‌رسد. در زمان ریاست جمهوری جو بایدن، سلف ترامپ، ایالات متحده چین را به سمت مذاکرات رسمی تسلیحات هسته‌ای سوق داده بود، اما پیشرفت چندانی حاصل نشد.

منبع: العربیه انگلیسی