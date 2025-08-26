ترکیب استقلال مشخص شد؛ ساپینتو ریسک نکرد

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های ایران به مصاف ذوب آهن اصفهان می‌رود.

این مسابقه در ورزشگاه شهر قدس برگزار خواهد شد، قضاوت این مسابقه را سیدرضا مهدوی بر عهده دارد.

آبی‌پوشان تهرانی در هفته نخست موفق شدند در تبریز مقابل تراکتور به پیروزی یک بر صفر دست پیدا کنند.

شاگردان ریکاردو ساپینتو با انگیزه بالایی امروز در زمین صف آرایی خواهند کرد تا به دومین پیروزی متوالی در لیگ برتر دست پیدا کنند.

ساپینتو سرمربی استقلال برای تقابل با ذوب‌آهن اصفهان آنتونیو آدان، آرمین سهرابیان، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی، رامین رضاییان، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، محمدحسین اسلامی، مهران احمدی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان را به عنوان نفرات اصلی راهی میدان خواهد کرد.

نکته جالب اینکه بازیکنان خارجی و جدید استقلال در ترکیب اصلی نیستند و ساپینتو روی آنها ریسک نکرده و احتمالا در نیمه دوم از این نفرات استفاده می‌کند.