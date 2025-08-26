رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه اعتلای اقتصادی بدون اعتلای اجتماعی امکان‌پذیر نیست و باید توسعه اجتماعی در صدر برنامه‌ها قرار گیرد، گفت: هدف دشمن جلوگیری از رشد و پیشرفت کشور ما است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پاد؛ «محمد اسلامی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی امروز سه‌شنبه ۴ شهریور در آیین گرامیداشت «روز پزشک»، گفت: سازمان انرژی اتمی ایران افتخار دارد که با حرکت پرشتاب‌تر و مصمم‌تر بتواند فناوری‌هایی را که در اختیار دارد، بیش از پیش در خدمت جامعه قرار دهد.

وی با بیان اینکه اعتلای اقتصادی بدون اعتلای اجتماعی رخ نمی‌دهد، گفت: ما باید توسعه اجتماعی را در صدر برنامه و دستور کار قرار دهیم تا جامعه در مسیر بالندگی قرار گیرد. توسعه اجتماعی باید با اقدام و عمل توأمان باشد تا هر ایرانی ضمن افتخار به کشور و پرچم خود؛ تاثیر دستاورد‌ها را در زندگی خویش لمس کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: ما بیش از همیشه نیازمند این فرایند قدرتمند هستیم تا چرخه نوآوری که فرایند تبدیل ایده به محصول است، در جامعه اثربخش باشد. خوشبختانه این روند در بخش‌های گوناگون سازمان شکل گرفته و به لطف الهی مسیر ما هموار است.

وی اضافه کرد: هدف دشمن جلوگیری از رشد و پیشرفت کشور ما است. بر همین اساس باید مصمم‌تر و قوی‌تر حرکت کرده و بتوانیم در مسیر پیشرفت با قدرت حرکت کنیم. توسعه صنعت هسته‌ای کشور مرهون نگاه ژرف مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است. از خدای متعال برای ایشان سلامت و طول عمر مسألت داریم. از همکاری جامعه پزشکی با شرکت پارس‌ایزوتوپ و پلاسما در حوزه‌های مختلف قدردانی می‌کنیم.

بیش از ۷۰ نوع رادیودارو در کشور تولید و عرضه می‌شود

در ادامه این مراسم، محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران گفت: یکی از محور‌های اساسی فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی ایران، حوزه سلامت است که فناوری‌های گوناگون را در مسیر بهداشت و درمان قرار می‌دهد تا مردم از آن بهره‌مند شوند. بخشی که شاید برای عموم نام‌آشنا باشد، رادیوداروهاست؛ حوزه‌ای که در قالب پزشکی هسته‌ای معرفی می‌شود. با توجه به فرایند صنعتی که سازمان در اختیار دارد، توانایی فرآوری مواد رادیواکتیو، امکان تهیه، توزیع و عرضه محصولات رادیودارو فراهم است به‌طوری‌که حتی بخشی از این محصولات به سایر کشور‌ها نیز ارسال می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۷۰ نوع رادیودارو به مراکز پزشکی هسته‌ای کشور عرضه می‌شود و بیش از ۲۲۰ مرکز از این ظرفیت بهره می‌برند. نکته قابل توجه این است که این رادیودارو‌ها در سه حوزه تشخیصی، تسکینی و درمانی توسعه یافته‌اند. در بخش تشخیصی، با حرکت در مرز‌های دانش، دقت تشخیص افزایش یافته تا پزشک معالج بتواند به بهترین شکل، محیط بدن بیمار را شناسایی کند. در بخش درمانی نیز تلاش می‌کنیم با کاهش رنج و درد بیماران، درمانی اثربخش فراهم کنیم. هم‌اکنون حدود ۲۰ نوع رادیودارو در فرایند تحقیقاتی و آزمون‌های بالینی قرار دارد.

اسلامی درباره پلاسمای سرد نیز توضیح داد: پلاسمای سرد یک فناوری نوین در کشور‌های پیشرفته به‌شمار می‌شود که استفاده از آن از سال‌های گذشته آغاز شده است. امروز ما نیز همپای این کشور‌ها در حال گسترش و توسعه این فناوری به‌ویژه در حوزه سرطان و درمان زخم‌های بدخیم هستیم. تاکنون حدود ۱۰ مرکز در کشور به این فناوری مجهز شده و خدمات این حوزه در حال توسعه است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به فعالیت‌های مرتبط با مشتقات آب سنگین اظهار کرد: این حوزه تحولی بی‌نظیر در عرصه دارو و درمان ایجاد می‌کند و اکنون بخش عمده‌ای از فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی ایران را به خود اختصاص داده است. توافق‌نامه همکاری توسعه تحقیقات و اجرای پروژه‌های ملی در حوزه پلاسما پزشکی یک سند اراده جمعی برای گسترش فناوری پلاسما در بخش بهداشت و درمان است. همچنین با امضای تفاهم‌نامه‌ای با وزارت بهداشت، موافقت گرفته‌ایم که فرایند آزمون‌های بالینی که پیش‌تر عمدتاً در دانشگاه تهران متمرکز بود، در سطح دانشگاه‌های منتخب سراسر کشور گسترش یابد تا این فناوری هرچه سریع‌تر به استان‌های مختلف برسد و همه مردم ایران بتوانند به‌صورت یکسان و همزمان از آن بهره‌مند شوند.

گفتنی است آیین گرامیداشت روز پزشک با حضور مهندس محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران؛ دکتر شاهین آخوندزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دکتر سعید سرکار رییس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری؛ دکتر مهدیه بختیاری مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان توسعه فناوری پلاسما؛ مدیرعامل شرکت پارس‌ایزوتوپ و متخصصان حوزه‌های پلاسما و رادیودارو و نیز جمعی از پزشکان و روسای بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار شد.

