شعیبی: مسأله فراموش شده در تولید آثار هنری ارجحیت یافتن تکنیک بر محتوا است

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین روز از دومین دوره رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی پارک‌های علم و فناوری کشور با موضوع ارتباط صنعت تصویر و صنایع خلاق، توسط معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف و به میزبانی پارک فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، صبح امروز سه شنبه ۴ شهریورماه در موزه سینما برگزار شد.

این رویداد با حضور بهروز شعیبی، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، محسن نظری، رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان و جمعی از فعالان زیست‌بوم فناوری برگزار شد.

در ابتدای این نشست تخصصی، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران به تجربه کار سینما و پیش تولید‌های خود اشاره کرد و گفت: اصولا هر اثر تولیدی با دو مساله جدی در مرحله پیش تولید مواجه است. مساله اصلی که معمولا فراموش می‌شود و در خروجی خودش را نشان می‌دهد، مساله محتواست؛ بیشتر به تکنیک و اجرا فکر می‌کنیم. مساله‌ای که در صنایع خلاق نیز گریبانگیر همه است. فکر می‌کنیم وقتی به تکنیکی مسلط می‌شویم، فارغ از اینکه این تکنیک در خدمت چه چیزی قرار بگیرد.

وی افزود: در فیلم نیز عین این مساله وجود دارد. به سرعت از پیش تولید وارد تولید می‌شویم. برخلاف کشور‌هایی که فیلم‌سازی در آنها به طور جدی انجام می‌شود.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران تصریح کرد: یک، اثری که تولید می‌شود باید به قوام برسد. دوم، ارتباطاتی است که باید در پیش تولید شکل بگیرد تا در مرحله اجرا به آن تناسب کمک کند.

شعیبی عنوان کرد: در بدنه حرفه‌ای برای تداوم مجموعه و صنعت، رفتار حرفه‌ای خوب عمل کردن به اندازه اثر خوب داشتن مهم است. فیلم‌سازان خوبی داریم که فیلم‌های خوبی می‌سازند، اما در مسیر فیلمسازی فعال نیستند و بعد از ساخت دو یا سه اثر از فیلم‌سازی فاصله می‌گیرند نه به دلیل اینکه بلد نیستند فیلم خوب بسازند بلکه به این دلیل که روابط و تعاملات مناسب را ندارند. در کار حرفه‌ای متناسب با کار خوب باید رفتار خوب هم حاکم باشد؛ لزوما آدم خوش‌اخلاق آن کسی نیست که گشاده‌رو باشد بلکه کسی است که می‌داند بابت کاری که انجام می‌دهد، متعهد است.

وی اظهارکرد: در پیش تولید وارد یک سری ارتباطات می‌شویم که خروجی این ارتباطات قطعا در محصول نهایی خودش را نشان می‌دهد. توسط یک منتور، پیشرو یا رهبر یک مجموعه در صنعت سینما و صنایع خلاق، باید این ارتباطات ایجاد شود. حتی در انیمیشن که فضا در استودیو و در پشت میز است، این ارتباطات باید شکل بگیرد.

به گفته وی، در حال حاضر ما گروه‌های مختلفی داریم که به لحاظ عملیاتی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، اما باید به یکدیگر متصل شوند تا تولید محتوای مطلوبی داشته باشیم.

شعیبی گفت: کار‌های تصویری بدون پشتوانه عرضه و پخش شکل نمی‌گیرد و هیچ اثری را نمی‌توانیم بدون مخاطب تولید کرد.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران افزود: امروزه به دلیل پیشرفت و سرعت زیاد تکنولوژی، مقصود و هدف‌مان رسیدن به تکنیک‌ها و ابزار‌ها شده است؛ در صورتی که تولید محتوا نیز در مجموعه صنایع خلاق قرار می‌گیرد. سرنوشت یک اثر امکان دارد جهانی، محلی و جشنواره باشد یا مخاطب عام داشته باشد.

وی ادبیات پارک‌های علم و فناوری و استارتاپ‌ها را با ادبیات سینما و موسیقی متفاوت دانست و گفت: باید این ادبیات به یکدیگر نزدیک‌تر شود، زیرا در آینده این کار‌ها فراتر از پارک‌های علم و فناوری است و تمام صنایع را در بر می‌گیرد.

در رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی پارک‌های علم و فناوری کشور با موضوع ارتباط صنعت تصویر و صنایع خلاق، پنل تخصصی با موضوعاتی همانند افق‌های نو در صنعت تصویر، مدل‌های درآمدی و سرمایه‌گذاری در صنعت تصویر، پارک علم و فناوری اکوسیستم‌های نو برای انیمیشن ایران، خلاقیت داده محور از بینش تا محصول، آینده صنعت اسباب بازی، فرصت‌های اقتصادی و مزیت ایران و ... از سوی فعالان زیست‌بوم فناوری ارائه خواهد شد.