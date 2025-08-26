پایان کار نمایندگان ایران در سیزدهمین دوره وودبال قهرمانی آسیا

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون گلف، سیزدهمین دوره مسابقات وودبال قهرمانی آسیا به میزبانی اندونزی که از ۲۷ مردادماه آغاز شده بود، با برگزاری رقابتهای فینال به پایان رسید.
این دوره از رقابتها درحالی در دو ماده استروکپلی (بازی ضربهای) و فرویپلی (میدانی) در سه بخش انفرادی، دوبل و تیمی برگزار شد که ایران ۴ نماینده در قهرمانی آسیا داشت.
حمیدرضا نوری، محمدصالح معینالدین، بهاره نوری وامالبنین شیخالحسینی ملیپوشان ایران در اندونزی بودند که با وجود نمایش قابل تحسین مقابل رقبای مدعی، از راهیابی به فینال مسابقات بازماندند.
در ماده استروکپلی انفرادی ایران ۲ نماینده داشت که طی ۲ روز به رقابت با حریفان پرداختند. محمدصالح معینالدین پنجشنبه به مصاف حریفانی از هند (۶۹ اسکور)، مالزی (۴۶ اسکور) و سنگاپور (۶۰ اسکور) رفت و در پایان روز دوم ۵۹ اسکور کسب کرد. او بعد از پشت سرگذاشتن ۲ روز رقابت در مجموع موفق به ثبت ۱۱۵ اسکور شد.
در همین ماده،امالبنین شیخالحسینی در تقابل با رقبایی از اندونزی (۴۷ اسکور) و سنگاپور (۶۹ اسکور)، به اسکور ۵۹ و مجموع امتیاز ۱۱۲ رسید. هند نیز انصراف داد.
در استروکپلی دوبل میکس نیز دو نماینده ایران (شیخحسینی و معینالدینی) پس از محاسبه اسکورهای روز اول و دوم مسابقات از راهیابی به فینال بازماندند.
این درحالی است که تیم استروکپلی دوبل میکس پیشتر در رقابتی با سنگاپور (اسکور ۵۴) و هند (اسکور ۵۷) به اسکور ۴۷ رسیده بودند و بازی چشمگیری به نمایش گذاشتند.
گفتنی است با کسب مجوزهای لازم از وزارت ورزش و جوانان برای اولین بار در تاریخ فدراسیون گلف و انجمن وودبال، ایران در دوبل میکس نماینده داشت.
پیش از این در ماده فروی دوبل، تیم حمید و بهاره نوری پس از رقابتی تماشایی، جذاب و پایاپای با چینتایپه، در مجموع با نتیجه ۶ بر ۵ و تنها با اختلاف یک امتیاز بازی را به حریف قدر خود واگذار کردند.
در فروی انفرادی نیز حمید و بهار نوری که در جدول تکحذفی به رقابت با حریفان پرداختند، از دور مسابقات حذف شدند.
گفتنی است محسن فرازمند بهعنوان سرپرست تیم مردان و حمیده سرکوبیشیرازی بهعنوان سرمربی و سرپرست تیم ملی بانوان در این دوره از رقابتها حضور داشتند.