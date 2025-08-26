واکنش سفارت ایران در لبنان به تفاوت رفتار لاریجانی و باراک با خبرنگاران

باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت روز سهشنبه در بیانیهای، در واکنش به حواشی کنفرانس خبری «تام باراک» فرستاده آمریکا در لبنان و اهانت او به خبرنگاران، اعلام کرد: سیاستهای آمریکا که بر پایه سلطهجویی، تکبر و تحقیر ملتها شکل گرفته، مایه تأسف است؛ همانگونه که حال و رفتار گردانندگان آن چنین وضعیتی را بازتاب میدهد.
در این بیانیه با اشاره به نحوه پاسخگویی «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در نشست خبری اخیرش در بیروت آمده است: تفاوتی آشکار میان رویکرد ایران و آمریکا وجود دارد. این تفاوت در دو صحنه متناقض نمایان شد: دکتر لاریجانی در گفتوگو با رسانههای لبنانی با ادب و متانت ظاهر شد و با شجاعت و سعه صدر حتی به سختترین پرسشها پاسخ داد؛ در حالیکه نمایندگان آمریکایی با توهین و بیادبی در برابر خبرنگاران ایستادند و با سخنان سخیف خود کینهتوزی نسبت به مبارزان شریف جهان را نشان دادند.
پیش از این باراک در جریان کنفرانس مطبوعاتی امروز در بیروت به خبرنگاران لبنانی اهانت کرد و گفت: ساکت باشید. اگر مثل حیوان رفتار کنید، ما میرویم. متمدنانه رفتار کنید.
این در حالی است که در جریان سفر علی لاریجانی به بیروت، او در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران به پرسشهای آنها با صبر و حوصله پاسخ داد.
لاریجانی در دیدار با «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان و «نواف سلام»، نخست وزیر این کشور که اظهاراتی تند علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند، بارها تاکید کرد که ایران به دنبال دخالت در امور لبنان نیست بلکه این آمریکاییها هستند که به لبنان دیکته میکنند.
