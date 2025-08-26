ستاد گرامیداشت روز ملی و هفته پارالمپیک برنامه‌های ویژه این هفته در سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته پارالمپیک از ۱۸ تا ۲۴ مهر ماه سال جاری برگزار می‌شود و برای هر یک از روز‌های این هفته یک عنوان در نظر گرفته شده است.

عناوین روز ملی و هفته پارالمپیک با هدف توسعه فکری جنبش پارالمپیک در کشور به شرح زیر اعلام شده:

۱- روز نخست ۱۸ مهر ماه پارالمپیک و ایثار و شهادت

۲- روز دوم ۱۹ مهرماه ایران کشور برتر جهان درتوسعه ورزش بانوان پارالمپیک، پارالمپین‌ها اسطوره‌های برتر ورزش

۳- روز سوم ۲۰ مهر ماه پارالمپیک و سازمان بهزیستی و توان یابان

۴- روز چهارم ۲۱ مهر ماه پارالمپیک و مجلس قانون گذار

۵- روز پنجم ۲۲ مهر ماه روز ملی پارالمپیک و دولت وفاق

۶- روز ششم ۲۳ مهر ماه، پارالمپیک و مدارس استثنایی

۷- روز هفتم ۲۴ مهر ماه، روز ملی پارالمپیک؛ جنبش پارالمپیک و خانواده

پیش از این نیز شعار روز و هفته پارالمپیک سال ۱۴۰۴ با عنوان "روز ملی پارالمپیک، جشن اراده‌های بزرگ" اعلام شده بود.

