باشگاه خبرنگاران جوان - هفته پارالمپیک از ۱۸ تا ۲۴ مهر ماه سال جاری برگزار میشود و برای هر یک از روزهای این هفته یک عنوان در نظر گرفته شده است.
عناوین روز ملی و هفته پارالمپیک با هدف توسعه فکری جنبش پارالمپیک در کشور به شرح زیر اعلام شده:
۱- روز نخست ۱۸ مهر ماه پارالمپیک و ایثار و شهادت
۲- روز دوم ۱۹ مهرماه ایران کشور برتر جهان درتوسعه ورزش بانوان پارالمپیک، پارالمپینها اسطورههای برتر ورزش
۳- روز سوم ۲۰ مهر ماه پارالمپیک و سازمان بهزیستی و توان یابان
۴- روز چهارم ۲۱ مهر ماه پارالمپیک و مجلس قانون گذار
۵- روز پنجم ۲۲ مهر ماه روز ملی پارالمپیک و دولت وفاق
۶- روز ششم ۲۳ مهر ماه، پارالمپیک و مدارس استثنایی
۷- روز هفتم ۲۴ مهر ماه، روز ملی پارالمپیک؛ جنبش پارالمپیک و خانواده
پیش از این نیز شعار روز و هفته پارالمپیک سال ۱۴۰۴ با عنوان "روز ملی پارالمپیک، جشن ارادههای بزرگ" اعلام شده بود.