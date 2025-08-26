شرط سنی؛ سدی در برابر متقاضیان استخدامی آموزش و پرورش

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظورجذب نیرو از طریق آزمون اقدام به جذب نیرو می‌کند. اما قرار دادن شرایط سنی سدی را در برابر متقاضیان قرار داده و مانع از تحقق آرزو‌های آنها شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام ما جمعی از دهه شصتی‌ها که امسال آخرین بار بود که می‌توانستند در آزمون استخدامی آموزش و پرورش و آزمون فراگیرشرکت کنند خواستار این هستند که سن برای کسانی که مجرد و بدون هیچ امتیازی هستند از ۴۰ سال به ۴۵ سال افزایش یابد وقتی با مدرک دکتری تا ۴۵ سال میشه در آزمون‌های استخدامی شرکت کرد، پس منطقا بین مدرک فوق لیسانس با لیسانس هم باید تفاوت باشد لااقل با مدرک ارشد تا ۴۵ سال بتوانیم در آزمون شرکت کنیم به ویژه اینکه ما دهه شصتی‌ها دارای تحصیلات عالیه‌ی فاقد شغل رسمی که چندین سال آزمونی برگزار نمی‌شد تا شرکت کنیم.

