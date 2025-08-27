پیشرفت صنعت داروسازی از واردات دارو تا تولید دارو در کشور/ ضرورت توجه و حمایت بیشتر به صنعت داروسازی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - پنجم شهریور در ایران به عنوان روز داروساز نامگذاری شده است. بشر از بدو خلقت همواره به دنبال راه های مختلف حفظ سلامتی و داشتن طول عمر بوده است. یکی از تهدید های همیشگی برای انسان ها، بیماری می باشد. انسان ها با همواره در تلاش است تا وضعیت جسمی و روحی خود را بهبود دهد. دارو درمانی یکی از روش های درمان بیماری و بالا بردن سطح سلامتی جسمی می باشد. در این میان داروسازی نقش برجسته تری به خود می‌گیرد.

دارو سازی یکی از قدیمی ترین علوم و فعالیت های بشر می باشد که انسان برای حفظ سلامتی و ارتقا سطح کیفی زندگی به شدت به آن وابسته می باشد. رشته داروسازی چنان اهمیت بالایی برای جوامع و دولت ها دارد که در هر کشور یک روز را برای گرامیداشت داروسازان در نظر گرفته اند. در کشور عزیزمان ایران، زاد روز ولادت حکیم زکریای رازی را به عنوان روز گرامیداشت داروسازان تعیین نموده اند. ابوبکرمحمد بن زکریای رازی جزو دانشمندان و طبیبان به نام و شناخته شده می باشد.

ابوبکرمحمد بن زکریای رازی فیلسوف و شیمیدان برجسته ایرانی می باشد. رازی کاشف الکی و جوهر گوگرد است. شهرت اصلی رازی در میان عوام به جهت کشف الکل می باشد. این دانشمند برجسته متولد سال ۲۵۱ هجری قمری در ری است. در ایران پنجم شهریور که زاد روز محمد بن زکریای رازی است را به عنوان روز داروساز معرفی شده است. برای گرامیداشت این عالم فرهیخته و دانشمند حکیم هر ساله همایش‌ها و انجمن‌های علمی مختلفی برگزار می‌شود.

آثار برجسته ابوبکرمحمد بن زکریای رازی

محمد بن زکریای رازی دانشمند فرهیخته ایرانی جزو صاحب نظران علوم مختلفی چون پزشکی، فیزیک، شیمی، متافیزیک، فلسفه و منطق می باشد. از برجسته ترین آثار زکریای رازی می توان به الحاوی اشاره نمود. الحاوی اثری ارزشمند می باشد که می توان آن را یک دانشنامه پزشکی خواند. در الحاوی اطلاعات گسترده ای پیرامون طب، اصول درمانی مختلفی، اصول بهداشتی و داروسازی ارائه شده است. زکریای رازی در این اثر ارزشمند تجارب شخصی خود و نظرات سایر طبیبان به نام را، در مورد انواع بیماری ها و روش های درمانی و دارویی به جامعه پزشکی عرضه کرده است. شهرت و محبوبیت زکریای رازی به حدی می باشد که اعراب او را طبیب المسلمین و اروپائیان جالینوس عرب می خوانند. این دانشمند فرهیخته در سال ۳۱۳ هجری قمری در ری درگذشت و به دلایل نا مشخصی تا سال ها محل دفن او اعلام نشده بود.

ذخایر استراتژیک اولویت راهبردی ماست

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اوج توانمندی سازمان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود. ایجاد ذخایر شش‌ماهه دارو یکی از اولویت‌های راهبردی سازمان برای تأمین پایدار داروهای حیاتی است.

به گفته وی با اتکا به قانون برنامه هفتم توسعه، فهرست رسمی دارویی کشور هر سه ماه به‌روزرسانی و آیین‌نامه تخلفات تجویز داروهای خارج از فهرست تصویب و ابلاغ شد.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با تقویت سازوکارهای مشارکتی و اتکا به نظر نهادهای تخصصی، دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و فعالان صنفی شفاف‌تر و دقیق‌تر شد.

مهدی پیرصالحی ادامه داد: مدیریت مؤثر منابع ارزی عاملی مهم در تأمین پایدار داروهای حیاتی است که این اقدامات با حمایت دولت، همراهی مجلس و تأیید مردم همراه بوده است.

وی گفت: این اقدامات با هدف افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از تولید داخلی و افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان انجام شده است.

عبد زاده رئیس سندیکای دارویی گفت: از یک میلیارد دلاری که برای حوزه دارو مصوب شده حدود ۲۰ همت برای پرداخت مطالبات بیمارستان ها انجام شد و کمک بزرگی به تسویه مراکز درمانی کردند.

به گفته وی برخی از مراکز درمانی مطالباتی از سال ۱۴۰۲ دارند.

عبدزاده برای خریدهای استراتژی حدود ۲۷ همت پرداخت شده است و ۳۵۰ میلیون دلار برای خرید های استراتژی ارزی پیش بینی شده است. انتظارات مردم تامین دارو با پوشش بیمه ای و انتظار دولت تولید دارو است.

وی تاکید کرد: اکثر کارخانه های دولتی در سال جاری ۴۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد داشته و در موارد دیگری ۸۰ درصد قیمت ها افزایش داشته است.

هر ماه حدود ۹ همت اسناد تولید می شود که نیمی از این اسناد مربوط به صندوق های بیمه گر و ۵۰ درصد دیگر برای طرح دارویار بوده که مربوط به سازمان هدفمند سازی یارانه ها است.

رئیس انجمن داروسازان گفت: سازمان تامین اجتماعی برای ۵ ماه امسال حدود ۱۵ همت و بیمه سلامت نیز ۵ همت بدهی به داروخانه ها دارند. در مجموع ۳۰ همت به حوزه دارو بدهکار هستند.

کلانتری ادامه داد: الان تولید کننده پول داروی تولیدی را بعد از ۴۰۰ روز و داروخانه ها نیز پول خود را بعد از ۱۸۰ روز دریافت می کنند و به طور کلی یک سوم از تورم جامعه عقب می مانند.

شهرام کلانتری تصریح کرد: اگر بودجه طرح دارویار از هدفمندی یارانه ها جدا و به بخش عمومی منتقل شود بسیاری از مشکلات بر طرف خواهد شد و معتقدیم که سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۵ بودجه با تمام شرایط به بودجه عمومی منتقل شود.