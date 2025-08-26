ایجاد تحول جدی در نظام سلامت الکترونیک با اعطای مجوز به کاروران بخش خصوصی

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سیدرضا مظهری روز سهشنبه با اشاره به برگزاری همایش مدیران آمار و فناوری اطلاعات دانشگاههای علوم پزشکی کشور پیرامون ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه در ستاد وزارت بهداشت، گفت: در برنامه هفتم توسعه تکالیف سنگین و متعددی برای حوزه فناوری اطلاعات مشخص شده که بدون کار گروهی و مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی کشور، انجام این تکالیف ممکن نیست.
وی با بیان این که در این اجلاس به تبیین تکالیف، تکالیفی که تا الان انجام شده و تکالیفی که باید در آینده انجام شود پرداخته شد، افزود: ایجاد مراکز امن داده یکی از تکالیف قانونی است. برای این که دادههای شهروندان در بخشهای مختلف بیمارستانی، حوزه بهداشت، حوزه نسخه نویسی و نسخه پیچیهای داروخانه ها، آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری و همچنین اطلاعات خودمراقبتی ذخیره شده و برای مدیریت در اختیار نظام سلامت قرار گیرند، نیاز به زیرساختهای قوی در وزارت بهداشت داریم.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان این که نگهداری از این اطلاعات به دلیل محرمانه بودن باید از شاخصهای امنیتی بالایی برخوردار باشد، اظهار کرد: این اطلاعات به صورت امانت در اختیار وزارت بهداشت و نظام سلامت قرار میگیرد و لذا علاوه بر مرکزی که در وزارت بهداشت در اختیار داریم باید مراکز دیگری به عنوان پشتیان ذخیره سازی داده ها، ایجاد کنیم.
دکتر مظهری با بیان این که برای پشتیبانی از سطح وسیع تراکنشها و نیز مساله پدافند غیرعامل ایجاد این مراکز ضروری است، خاطرنشان کرد: از نظر پدافند غیرعامل باید تمهیداتی اندیشید که اگر مرکزی مشکل پیدا کرد، مراکز دیگری باشند که در مدار سرویس دهی قرار داشته باشند.
وی افزود: بررسی مرکز داده وزارت بهداشت و مراکز پشتیبانی که در برخی دانشگاهها با رویکرد ملی در حال ایجاد هستند، محور اول همایش مدیران آمار و فناوری اطلاعات دانشگاههای علوم پزشکی کشور در ستاد وزارت بهداشت بود.
وی محور دوم همایش را «امضای الکترونیک» اعلام کرد و گفت: مطابق قانون باید از امضای الکترونیکی برای اسناد پزشکی استفاده کنیم. برخی اسناد پزشکی همچون گواهیهای ولادت و فوت، تحویل داروهای مخدر و خاص که مشمول امضای الکترونیک برای کنترلهای دقیقتر میشوند، از اهمیت بسزایی برخوردارند تا به لحاظ قانونی پشتوانههای لازم برای این اقدامات ایجاد شود.
وی با اشاره به این که تمام کارهایی که برای امضای الکتروینک باید توسط وزارت بهداشت انجام شود آماده شده است، یادآور شد: به مجموعههای مختلف در معاونتهای وزارت بهداشت نیز اعلام شده که میتوانند برای انجام کارهایشان از این زیرساخت استفاده کنند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت محور سوم همایش مدیران فناوری اطلاعات دانشگاههای علوم پزشکی را «یکپارچه سازی سامانههای مختلف نظام سلامت» نام برد و گفت: سامانههای وزارت بهداشت در حوزههای درمان، آموزش، بهداشت، پژوهش و دانشگاههای علوم پزشکی بسیار متعدد هستند. در این همایش در خصوص سیاست آی تی برای یکپارچه سازی این سامانهها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
دکتر مظهری افزود: در این خصوص یک معماری فنی و کاربردی به نام «نظام تنظیم گری/ کاروری» ارائه شد. در این نظام به مدلی از تعامل سامانهها با یکدیگر میرسیم که خودبخود یکپارچگی را ایجاد میکند.
وی ادامه داد: در این ساختار، تنظیم گر وزارت بهداشت است که وظایف متعددی برای آن مشخص شده که ذخیره سازی دادهها و در اختیار قرار دادن آن به سامانههای مختلف و نیز جمع آوری اطلاعات از این سامانه ها، از جمله این وظایف است.
وی با بیان این که موتور قواعد ملی، استاندارد کدینگ، چک کردن سامانهها و برخی اقدامات مهم دیگر نیز توسط تنظیم گر انجام میشود، خاطرنشان کرد: در کل فعالیتهای تنظیم گر در چهار محور اصلی متمرکز خواهد بود.
وی تصمیم وزارت بهداشت در معماری جدید فناوری اطلاعات مبنی بر ایجاد زیرساختهای ارتباطی و فنی برای سرویس دهی به سامانهها را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این معماری جدید یکسری از کارها نیز به نهادهایی تحت عنوان «کارور یا اپراتور» سپرده خواهد شد. مطابق فراخوانی که انجام خواهد شد به چند اپراتور مجوزهایی اعطا میشود که به نظام سلامت و وزارت بهداشت برای توسعه زیرساختها کمک کنند.
دکتر مظهری لایه سوم «نظام تنظیم گری/ کاروری» را کسب و کارهای دانش بینان برشمرد و بیان داشت: مطابق یکی دیگر از تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه، سیاست وزارت بهداشت باید این باشد که سامانهها توسط مجموعههای خصوصی و دانش بنیان توسعه یافته و کسب و کار اقتصادی و خودگردان در این اکوسیستم ایجاد شود.
وی از مصوب شدن آیین نامه «اپراتوری/ رگولاتوری» یا همان «تنظیم گری/ کاروری» نظام سلامت در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت خبر داد و گفت: اکنون منتظر ابلاغ این مصوبه از سوی معاون اول رییس جمهورهستیم تا در بازه زمانی سه ماهه فراخوان کاروران یا رگولاتورها را اعلام کنیم.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان این که اعطای مجوز به کاروران توسط وزارت بهداشت پس از فراخوان، موجب تحول جدی در حوزه نظام سلامت الکترونیک شده و ظرفیتهای جدیدی را به بخش آی تی نظام سلامت وارد خواهد کرد، گفت: این اقدام موجب رونق کسب و کارهای الکترونیک نظام سلامت مخصوصا مجموعههای دانش بنیان میشود. ما به عدم رقابت حاکمیت با بخش خصوصی اعتقاد داشته و به دنبال بازگشایی مسیری برای فعالیت این بخش هستیم.
مظهری با بیان این که وزارت بهداشت متولی مدیریت داده هاست، تصریح کرد: باید متناسب با حفظ حریم خصوصی، دادهها را جمع آوری و مدیریت کرده و در اختیار کسب و کارها قرار دهیم.
وی در پایان گفت: در همایش مدیران فناوری اطلاعات دانشگاههای علوم پزشکی، برخی دانشگاهها نیز ظرفیتهایی را برای توسعه بومی سامانهها با کمک مجموعههای دانش بنیان بومی اعلام کردند. در واقع دانشگاهها با شناسایی مجموعههای خصوصی بومی دارای محصولات سلامت و افزودن آن به ظرف بزرگ «نظام تنظیم گری/ کاروری» موجبات معرفی این مجموعهها به کل کشور برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال سلامت را فراهم میکنند.