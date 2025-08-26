سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از اقناع نمایندگان سوال‌کننده از وزیر بهداشت خبر داد و گفت: طبق گزارش وزیر درباره نحوه اجرای برنامه پزشک خانواده، تمام دولت باید در اجرای این طرح مشارکت کنند در غیر این صورت، این طرح با شکست مواجه خواهدشد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سلمان اسحاقی در توضیح نشست عصر سه‌شنبه (چهارم شهریورماه ۱۴۰۴) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که با حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان برگزار شد به خبرنگاران گفت: در این نشست سوال‌های بیت‌الله عبدالهی نماینده مردم اهر و هریس و علیرضا عباسی نماینده مردم کرج از وزیر بهداشت مطرح شد و پس از توضیحات ظفرقندی، سوال عبدالهی برای بررسی‌های بیشتر نگه داشته شد و عباسی نیز از پاسخ‌های وزیر قانع شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره گزارش وزیر بهداشت که به نحوه اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشور اشاره داشت، افزود: رئیس جمهور بیش از دو دهه عضو کمیسیون بهداشت بوده‌اند و به صورت مکرر اجرای این طرح را به عنوان یکی از راهکار‌های اصلی برای برون‌رفت از ناترازی در هزینه‌های بهداشت و درمان کشور مطرح کردند که سبب اصلاح ساختار نظام سلامت کشور است.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس جمهور در دوران نمایندگی مجلس تأکید داشته‌اند که اجرای کامل و دقیق پزشک خانواده یک ضرورت ملی است و اگر اجرا شود نظام سلامت می‌تواند به عنوان یک الگو در دنیا معرفی شود. به عنوان مثال اگر ۱۰ درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت اختصاص یابد، می‌توان شاهد ارتقاء چشمگیر کیفی و کمی خدمات سلامت در کشور بود.

اسحاقی افزود: افزایش عدالت در سلامت و پاسخ‌گویی در بازار سلامت، گسترش دسترسی و پوشش خدمات سلامت، کاهش هزینه‌های غیرضروری در بازار سلامت، حذف تقاضای القایی، منطقی‌سازی بهره‌مندی از خدمات تخصصی سرپایی، سلامت نگر کردن بیمه ها، تغییر پزشک درمان نگر به پزشک خانواده پاسخگو از جمله اهداف برنامه پزشک خانواده در حوزه ساماندهی نظام سلامت کشور است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه متولی اجرای برنامه پزشک خانواده، تنها وزارت بهداشت نیست بلکه کل دولت باید در اجرای این طرح مشارکت داشته باشد، تصریح کرد: اگر فقط وزارت بهداشتا مکلف به اجرای این برنامه شود، قطعاً شکست خواهد خورد. چرا که اجرای موفق پزشک خانواده، نیازمند ورود و همراهی جدی بدنه اصلی دولت است و این موضوع باید با مشارکت و مسئولیت‌پذیری مستقیم نهاد‌هایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه شود.

وی با اشاره به سخنان ظفرقندی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور دستور‌های صریحی به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات داده‌اند تا تمامی ابزار‌های لازم برای اجرای پزشک خانواده فراهم شود، خاطرنشان کرد: با این حال، تأکید شد که اگر این دستورات تنها در بخشی از دولت اجرا شود یا ناقص پیش برود، طرح پزشک خانواده با شکست مواجه خواهد شد و در آن صورت، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد افزایش نارضایتی هم از سوی خدمت‌دهندگان و هم خدمت‌گیرندگان در حوزه سلامت خواهیم بود.

