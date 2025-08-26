اعضای جدید شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو منصوب شدند

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت علوم، آیتالله دکتر سید مصطفی محقق داماد، ژاله آموزگار، غلامعلی حداد عادل، فاطمهسادات سلطانی طباطبایی، محمدجواد ظریف، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی و حسامالدین آشنا در دور جدید فعالیتهای کمیسیون ملی، بهعنوان اعضای حقیقی شورای عالی منصوب شدند.
اعضای حقوقی شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در دولت چهاردهم عبارتند از: حسین سیمایی (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس شورا)، سید عباس عراقچی (وزیر امور خارجه)، سید عباس صالحی شریعتی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، علیرضا کاظمی (وزیر آموزش و پرورش)، سید رضا صالحی امیری (وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، شینا انصاری (معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست)، پیمان جبلی (رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) و حسن فرطوسی (دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران).
شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، بالاترین مرجع تصمیمگیری در این نهاد به شمار میآید و وظایفی، چون تبیین سیاستها، تصویب برنامههای کلی، اظهارنظر درباره بودجه، تأیید اعضای هیئتهای اعزامی به کنفرانس عمومی و بررسی راهکارهای توسعه فعالیتهای کمیسیون و نهادهای وابسته را بر عهده دارد.