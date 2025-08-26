باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابطعمومی رسانه ملی، متن پیام پیمان جبلی به این شرح است:
«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
رحلت استاد بزرگوار و مترجم نامدار، موسی اسوار، ضایعهای جبرانناشدنی و مایه اندوهی جانسوز است؛ او که با قلم توانا و بیان شیوایش مرز میان زبانها را درنوردید و با ترجمههای ناب، جان تازهای بر کالبد آثار جاوید جهان عرب دمید.
بیش از یک ربع قرن، در شورایعالی ویرایش صداوسیما، با ذوقی سترگ و همتی بلند در پاسداری از گوهر پارسی کوشید و، چون دیدهبانی بیدار بر مسیر اعتلای زبان رسانه ملی استوار ماند و، چون نقاش هنر نقشهای ماندگاری ایجاد کرد؛ تاآنجاکه حضورش در مقام ریاست این شورا، نهتنها رونقبخش معیارهای گفتار رسانه، که مشعلدار فرهنگ واژه و معنا در سپهر صدا و تصویر شد.
تسلط کم نظیر استاد اسوار بر صنایع و بدایع ادبی و مهارت شگفتش در پروردن کلام و برگردان حقیقت، روزنی گشود تا اندیشه و ذوق ادیبان عرب، در آیینه زبان فارسی رخ بنماید و با جان و جهان اهالی کلمه درآمیزد. آنسان که اکنون نیز که گوهر تابناک حیات مادیاش از افق فرهنگ ما غروب کرده است، میراث مینوی و یادگار معنویاش برجای مانده و نسلها از آن شعله فروزان روشنایی خواهند گرفت.
امید که خداوند رحیم، سحاب رحمتش را بر روح بلند آن استاد سعید بباراند و به خانواده عزیز و دوستان و شاگردان و همکارانش صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرماید.
پیمان جبلی
رئیس سازمان صداوسیما»