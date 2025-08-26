پزشکیان: رفع مشکل انرژی صنایع، اولویت برای تضمین رونق تولید است

رئیس جمهور با اشاره به نقش کلیدی صنعتگران به‌عنوان پیشگامان امنیت اقتصادی کشور، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای مقابله با چالش‌های انرژی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس جمهور صبح امروز سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴، با حضور در مراسم «روز ملی صنعت و معدن»، ضمن قدردانی از زحمات صاحبان صنایع و تولیدکنندگان اظهار داشت: ماندگاری و پایداری کشور با صنعت و تجارت معنا پیدا می‌کند. حضرت علی (ع) در بیانات خود، جامعه را به طبقات مختلف تقسیم می‌کند و برای هر کدام توضیحات و توصیفاتی ارائه می‌کند، اما در انتها می‌گوید، دوام و قوام تمام این طبقات به فعالیت تجار و صاحبان صنایع است. فعالیت تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری، با فعالیت صنایع و تجارت و تلاش تجار و تولیدکنندگان مفهوم پیدا می‌کند.

آقای پزشکیان با اشاره به مسائل و مشکلات کشور در بخش تولید گفت: از وقتی ما مسئولیت را به عهده گرفته‌ایم، کشور در جنگ تمام عیار قرار دارد و دشمن تلاش می‌کند، نگذارد ما تجارت کنیم و کشور توسعه یابد، اما با وجود تلاش دشمنان، شما عزیزان صنعتگر و تولیدکننده کشور را به جلو برده‌اید.

رئیس جمهور همچنین به مشکل ناترازی در حوزه‌های مختلف در کشور اشاره کرد و گفت: نمی‌خواهم کسی را مقصر جلوه دهم، اما در کشور در آب، برق و انرژی دچار ناترازی هستیم. به عنوان مثال در عرصه پزشکی، قبل از انجام عمل قلب، باید پزشکان دیگری با آزمایش و بررسی داده‌ها، بیمار را راهی اتاق عمل کنند. انجام جراحی قلب هم یک کار تیمی است و بعد از عمل هم فرآیندی دیگر برای بیمار اعمال می‌شود که آن هم تیم مسئول دیگری دارد. اگر بیمار در این مسیر دچار عارضه شد، هیچ کس دیگری را مقصر نخواهد دید، بلکه همه به دنبال علت مشکل و رفع آن می‌رویم. در ناترازی هم نظر من این است که به جای یافتن مقصر باید به دنبال حل مشکل باشیم.

آقای پزشکیان اضافه کرد: جمعی از استادان و مدیران را دور هم جمع کرده‌ایم که برای حل مشکل ناترازی طرح و پیشنهاد‌های خود را ارائه کنند. استادان می‌گویند اگر مصرف آب ۳ میلیارد مترمکعب کم شود، می‌توان مشکل ناترازی آب را برطرف کرد، اما این ۳ میلیارد مترمکعب را چگونه کم کنیم و سهم آب چه بخشی را کاهش دهیم که مشکل ایجاد نشود.

رئیس جمهور با بیان اینکه ریشه اصلی مشکل این است که میان منابع و مصارف تعادل وجود ندارد، خاطرنشان کرد: توسعه به معنای ایجاد تعادل میان منابع و مصارف است و اگر این تعادل برقرار نباشد، همین طبیعت به ما سیلی محکمی خواهد زد. ما بدون توجه به منابع همه چیز را توسعه داده‌ایم و هنوز هم این روش غلط ادامه دارد.

آقای پزشکیان با اشاره به عوارض ناگزیر تصمیمات سخت در کشور گفت: نیازمند تصمیمات بزرگ هستیم، اما استادان دانشگاه و مدیران در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه تصمیماتی بگیریم که با کمترین عوارض مواجه شود. ما ناگزیر به اتخاذ تصمیماتی هستیم که کشور را در عرصه سوخت، آب و برق از وضع بحران خارج کند، اما این تصمیمات باید با کمترین عارضه همراه باشد.

رئیس جمهور به راهبرد دولت چهاردهم برای تأمین برق کشور از انرژی‌های پاک اشاره کرد و یادآور شد: در تلاش هستیم صفحه های خورشیدی را در کشور نصب کنیم تا انرژی پاک و بدون آلودگی به دست آوریم و شما صنعتگران می‌توانید با نصب صفحه های خورشیدی و تولید برق از این راه به ما کمک کنید. سرمایه‌گذاری در کشور بدون تأمین انرژی امکان‌پذیر نیست و برای حل مشکل انرژی هم لازم است تمام دستگاه‌های حاکمیت با یکدیگر هم‌افزایی کنند.

آقای پزشکیان با بیان اینکه تا انرژی وجود نداشته باشد، توسعه بی‌معنی است، خاطرنشان کرد: در مواجهه با ناترازی انرژی تمام تلاش ما این بود که برق و گاز صنایع قطع نشود، اما نتوانستیم به این هدف برسیم. من در مجلس در کنار سایر نمایندگان زمانی به دنبال توسعه شبکه گاز در کشور بودیم، اما نمی‌دانستیم که گاز به اندازه کافی وجود ندارد. ما مجزا و بدون در نظر گرفتن شرایط سایر بخش‌ها اینگونه تصمیم‌گیری می‌کردیم و نتیجه تصمیم‌گیری‌های بخشی همین می‌شود که امروز گرفتار شده‌ایم.

رئیس جمهور با اشاره به نارسایی‌های مدیریتی در کشور یادآور شد: در ایجاد شرایطی که امروز با آن مواجهیم، همه ما به اندازه و سهم خود مقصریم، اما نباید به دنبال مقصر بگردیم، بلکه باید به دنبال حل مشکل باشیم. مقصر قلمداد کردن یکدیگر و انداختن گناه به گردن دیگری ما را به جایی نمی‌رساند؛ درست این است که به دنبال راه‌حل درست و علمی باشیم.

آقای پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از فعالیت غیرمجاز ماینر‌ها در شرایط ناترازی برق در حال حاضر گفت: طبق گزارش‌هایی که به ما رسیده ماینر‌ها ۲ هزار مگاوات برق مصرف می‌کردند که جلوی آنها گرفته شده است و احتمالاً باز هم ماینر‌های غیرمجازی در حال فعالیت هستند. به دنبال استفاده از یک فناوری هستیم که با بهره‌گیری از داده و روش‌های جدید جلوی فعالیت ماینر‌های غیرمجاز گرفته شود؛ اراده جدی دولت بر رفع ناترازی برق و مشکلات ناشی از آن است.

رئیس جمهور به وفاق سران قوا برای حل مشکلات کشور اشاره کرد و یادآور شد: انسجام و وحدتی که هم اکنون در میان سران قوا وجود دارد، بی‌سابقه است. ما همه با هم همفکر هستیم تا گره از مشکلات شما تولیدکنندگان و صنعتگران باز کنیم و هیچ کدام از تصمیمات ما با هدف مانع‌تراشی برای شما نیست. به دنبال حل مشکل هستیم، اما این هدف به سادگی قابل دستیابی نیست و نیاز به پیگیری مداوم دارد.

آقای پزشکیان به پیگیری دیپلماسی همسایگی و سفر‌های خارجی خود اشاره کرد و گفت: به هر کشوری که می‌روم از صنعتگران و تجار دعوت می‌کنیم که پیشنهادهای خود را برای داد و ستد و فعالیت تجاری و دیپلماسی اقتصادی ارائه دهند. سفر‌های خارجی ما با هدف باز کردن مسیر داد و ستد‌های جدید است و اگر مشکلی می‌بینید، بگویید، تا برای رفع آن تلاش کنیم.

رئیس جمهور به شعار وفاق دولت اشاره کرد و گفت: ما نیاز به همفکری داریم و نباید با هم دعوا کنیم. اگر امروز می‌بینیم که اسرائیل و آمریکا از رسیدن به اهدافشان ناکام ماندند، به خاطر انسجام و وحدتی است که در کشور ایجاد شده؛ این روند باید در کشور ادامه پیدا کند. همه برای سربلندی کشور تلاش می‌کنیم و حاضر نیستیم در برابر زورگویی‌های دشمنان سر خم کنیم.

آقای پزشکیان با اشاره به فعالیت واحد‌های صنعتی و اقتصادی در دفاع مقدس ۱۲ روزه، اظهار داشت: شما عزیزان بودید که در جنگ ظالمانه آمریکا و اسرائیل در خط مقدم تلاش کردید که دشمن به اهدافش نرسد و ما وظیفه داریم که بستر رونق فعالیت را برای شما فراهم کنیم. مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه با تلاش و ایستادگی آب پاکی را روی دست دشمن ریختند و ما مدیران باید خود را خدمتگزار مردم بدانیم و قصدی جز حل مشکلات مردم نداشته باشیم.

در این مراسم طرح توسعه فولادسازی فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با عنوان اسلب فولاد ساده کربنی و کم‌آلیاژی (حاصل از فرایند ذوب) به صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح شد.

این طرح با سرمایه‌گذاری ۲۴۰ میلیون یورویی، سالانه ۸۰۰ هزار تن محصول تولید خواهد کرد و با فعال شدن این واحد برای ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

همچنین رئیس جمهور قبل از سخنرانی، با اهدای لوح از ۱۷ نفر از فعالان برگزیده بخش صنعت و معدن کشور قدردانی کرد.

در مجموع در این همایش از ۷۹ نفر از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تجلیل شد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، صنعتگران کشور
