باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مسعود پزشکیان ظهر امروز سهشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴، در بیستمین جشنواره شهید رجایی و آئین اختتامیه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور، با گرامیداشت یاد شهیدان باهنر و رجایی، گفت: یکی از مشکلات اصلی کشور، ایجاد تورم است که منشأ آن فربه شدن دولت و سازوکارهای ناکارآمد مالی در کشور است. امروز هرآنچه از مالیات به دست میآید، صرف دولت میشود؛ اگر بتوانیم دولت را بهدرستی اداره کنیم، دیگر تورم ایجاد نخواهد شد. این قدم نخست و مهمترین نکتهای است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیسجمهور با استناد به آیه شریفه «ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم» تأکید کرد: ما تغییر نخواهیم کرد مگر آنکه خود را تغییر دهیم و این تغییر باید از درون آغاز شود.
دکتر پزشکیان ارزیابی عملکرد را ابزاری برای ارتقای بهرهوری دانست و افزود: اگر ارزیابیها بهدرستی اجرا شود، باید منجر به افزایش بهرهوری شود و نه آنکه شاهد کسری در حوزههای برق، آب و گاز باشیم یا مشکلاتی مانند تورم و کمبود در کشور ایجاد شود.
رئیسجمهور با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی مصرف، لزوم اصلاح نگاه فرهنگی نادرست به مصرفگرایی، خاطرنشان کرد: گویی مصرف بیشتر برای ما به یک فضیلت تبدیل شده و این سبک مصرف موجب شده است که بهطور بیهوده منابع خود را تلف کنیم.
دکتر پزشکیان با اشاره به موقعیت ممتاز کشور در منابع انرژی، تصریح کرد: ما دومین دارنده گاز در دنیا هستیم و در نفت، معادن و سایر ثروتهای خدادادی نیز جزو کشورهای بالای دنیا به شمار میرویم، اما همچنان با گرفتاریهای اقتصادی و معیشتی روبهرو هستیم و اگر همچنان گرفتاریم، اشکال در شیوه اداره و مصرف منابع است. میتوانیم این وضعیت را اصلاح کنیم، اما شرط آن آغاز تغییر از خودمان است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، زمینهساز گسترش و توسعه است؛ اما این توسعه باید مبتنی بر پاسخگویی به مردم باشد، نه صرفاً گسترش شکلی و بیحاصل.
دکتر پزشکیان بر لزوم اصلاح شیوه مدیریتی در همه سطوح با پرهیز از تمجلگرایی تأکید کرد و گفت: هر مدیری در هر جایگاهی که قرار دارد، اگر یک قدم از جایی که هست مثل خانه، اداره و دفتر خود جلو بیاید، میتواند در کاهش هزینهها نقش ایفا کند، این کار شدنی است.
رئیس جمهور با اشاره به امکان صرفهجویی ساده در مصرف انرژی بیان کرد: همه میتوانند درجه اتاقهای خود را چند درجه کاهش دهند. اگر بخواهیم واقعاً مقاومت کنیم، نباید چرخ تولید متوقف شود. باید به فکر کاهش هزینهها باشیم، چراکه کاهش هزینهها از قطع برق صنایع جلوگیری میکند.
دکتر پزشکیان تأکید کرد: آب، برق و گاز صنایع نباید قطع شود و نباید اجازه دهیم که تولید از رونق بیفتد. کافی است کمی مراعات کنیم تا این چرخه حیاتی ادامه یابد.
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم ارزیابی خروجی و عملکرد نهادهای پرتعداد و پر هزینه پژوهشی در کشور اظهار داشت: امروز سازمانهای تحقیقاتی متعددی در اختیار داریم، اما نمیدانیم این نهادها دقیقاً کدام مشکل کشور را حل کردهاند. در حالی که ساختمان، امکانات و نیروی انسانی گستردهای در اختیارشان قرار گرفته، لازم است در فرآیند ارزیابی عملکرد مشخص شود که این مجموعهها چه دستاوردی برای کشور داشتهاند.
دکتر پزشکیان با انتقاد از ناکارآمدی در نظام بهرهوری پژوهشی تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر ادامه دهیم، با کسری بودجه، مشکل در پرداخت حقوق و بحران معیشت مواجه خواهیم شد. این نوع مشکلات زاییده رفتارهای ساختاری نادرست ماست و همه ما در ایجاد این وضعیت مقصریم. میتوانیم با جلوگیری از ریختوپاشهای فراوان، تغییر ایجاد کنیم و مسیر عزت و سربلندی را برای مردم هموار سازیم
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم در برابر فشار تحریمها و مشکلات اقتصادی تاب آوری داشته باشیم، نمیتوانیم بدون عملکرد اثربخش و بدون خروجی ادامه دهیم. مسلمانان و مؤمنان، کسانی هستند که کار لغو و بیهوده انجام نمیدهند، چرا که کار بیهوده تلفکردن عمر است.
دکتر پزشکیان افزود: باید کار برای بهرهوری، عزت ملی، و استقلال کشور باشد. عمر انسان چون قطرهای پیشرو آب میشود، و باید این عمر را در راه مردم و سربلندی ایران صرف شود و باید با عملکردمان، کار و تعهد خود را به کشور و ملت اثبات کنیم..
رئیسجمهور با بیان اینکه نقد صرف و بیعملی سودی ندارد تصریح کرد: در این میان، برخی تنها کنار گود نشستهاند و دائم به دنبال نقدند و مقصر جلوه دادن دیگران. باید پرسید کسانی که فقط حرف میزنند، خودشان در زندگی شخصیشان چه تغییری ایجاد کردهاند؟ کشور ما در این مقطع به تغییر نگاه، اصلاح رفتار، وحدت، انسجام ملی و توجه به خواست واقعی مردم نیاز دارد.
دکتر پزشکیان خاطرنشان کرد: خدمت به مردم همه چیز است. اگر بتوانیم حتی گره کوچکی از زندگی مردم باز کنیم، مسیر حل مشکلات هموار خواهد شد. باید با نگاهی مبتنی بر باور به خدمت، باید برای مردم کار کنیم و از ایجاد نارضایتی بپرهیزیم.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه نیز اشاره کرد و با ابراز تاسف شدید از وضعیت اسفناک مردم مظلوم غزه گفت: امروز تصاویر کودکان گرسنه و محاصرهشده غزه، دل هر انسانی را به درد میآورد. دنیای بهاصطلاح متمدن که ادعای تکیه بر علم، حقوق بشر، دموکراسی و نهادهای بینالمللی دارد، اکنون خود توجیهگر جنایت شده است.
دکتر پزشکیان با اشاره به ابعاد فاجعه انسانی در غزه افزود: آنچه امروز در این دنیای مدرن از سوی رژیم صهیونیستی رخ میدهد، وحشیانهترین رفتاری است که در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشته میشود.آب، غذا و دارو را از مردم دریغ کردهاند، و حتی کسانی که برای تهیه این نیازهای اولیه اقدام میکنند، با گلوله و موشک از سوی دشمن مورد هدف قرار میگیرند.
دکتر پزشکیان با یادآوری تجربه همبستگی مردم در دوران دفاع مقدس و همچنین جنگ تحمیلی 12 روزه خاطرنشان کرد: در این جنگ 12 روزه، هنگامی که دشمنان وحشی به کشور تعرض کردند، همه مردم، با تمام نامها و سلایق، با وجود تمامی ناملایمتها در کنار کشور ایستادند. این حمایت مردمی را باید قدر دانست. ملت ایران با وحدت، انسجام و پشتیبانی از کشور، پای وطن ایستادند. امروز نیز همان روحیه و باور باید زنده بماند.
رئیس جمهور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ همبستگی و یکپارچگی در کشور بیان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، وفاق و همدلی سپری محکم در برابر دشمنان است. ما نیز باید در داخل کشور وحدت، همدلی و انسجام ایجاد کنیم و بیجهت به یکدیگر خرده نگیریم. اگر توصیهای داریم، با زبان خوش و موعظة الحسنه بیان کنیم و اگر کسی رفتاری ناپسند با ما داشت، در پاسخ با نیکی رفتار کنیم، چرا که این شیوه موجب تغییر در رفتار دیگران خواهد شد.
دکتر پزشکیان در جمع مدیران، کارشناسان و مسئولان حاضر، با بیان جمعبندی سخنان خود اظهار داشت: خلاصه کلام من این است که نگاه ما باید به سوی آینده باشد؛ آیندهای روشن با چشماندازی مبتنی بر خدامحوری، که در آن خلاقیت، زیبایی، رحمانیت، گذشت و رأفت الهی موج میزند.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: امروز باید با وحدت، انسجام و همدلی، دشمنان این ملت را ناامید کنیم. با تکیه بر رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، میتوانیم مسیر رشد و تعالی را طی کنیم.
دکتر پزشکیان در پایان تأکید کرد: مقام معظم رهبری ستون خیمه نظام هستند. ما نباید در مسیر رشد و تعالی کشور دچار اختلاف شویم، بلکه باید با رهبری ایشان، در چارچوب مشخص، برای اعتلای ایران عزیز گام برداریم.
پیش از آغاز سخنان دکتر پزشکیان، از برگزیدگان بیستمین جشنواره شهید رجایی با حضور رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور تقدیر به عمل آمد.
این برگزیدگان در سه گروه اصلی شامل دستگاههای برتر در جشنواره گروههای اصلی، برگزیدگان جشنواره موضوعی، و منتخبان جشنواره روایت نصر معرفی شدند.
در بخش دستگاههای برتر در گروههای اصلی، شش دستگاه موفق به کسب عنوان برگزیده شدند. همچنین در جشنواره از 10 نفر از کارکنانی که در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه خدمات شایستهای ارائه کرده بودند، قدردانی شد.
در پایان این مراسم، از میان 25 دستگاه منتخب، عنوان دستگاه برگزیده کشور به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعلق گرفت و از امیر نصیرزاده تقدیر به عمل آمد.
منبع: ریاست جمهوری