تولید نیسان آبی از مردادماه متوقف شد

باشگاه خبرنگاران جوان - آقای مهدی آقاطاهریان امروز در برنامه میز اقتصاد گفت: تولید وانت نیسان آبی قدیمی به دلیل نیاز به استاندارد‌های ۸۵ از ابتدای مرداد ماه کاملا متوقف شده و هم اکنون نیسان جدید با مجوز سازمان استاندارد تولید می‌شود.

براساس این گزارش؛ پس از پخش گزارشی از بخش خبری ۲۰:۳۰ در خرداد ماه ۱۴۰۴؛ مبنی بر قرارداد تولید ۳۰ هزار دستگاه خودروی نیسان آبی میان شرکت سایپا و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی؛ سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: بدون رعایت استاندارد‌های ۸۵گانه تولید مازاد بر توافق وانت زامیاد، به هیچ وجه ممکن نیست.

بنابر اعلام این موضوع و بر اساس تفاهمنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران (۱۴۰۳/۰۷/۰۲) این خودروساز فقط مجاز به تولید ۳۵ هزار دستگاه خودروی وانت زامیاد موسوم به نیسان z۲۴/ نیسان آبی است که از این تعداد تنها ۵ هزار عدد آن برای تولید باقی مانده است. مطابق همین تفاهمنامه، تولید بیش از این تعداد فقط به شرط رعایت استاندارد‌های ۸۵ گانه خودرو مقدور خواهد بود و این موضوع به هیچ وجه تمدید یا بر شمار توافق افزوده نخواهد شد.

تولید بیش از ۵۰۰۰ عدد نیسان z ۲۴ شامل تولیدات دیگر شرکت زامیاد است که شرط تولید آنها انطباق با الزامات ۸۵گانه خودرو و دریافت گواهینامه‌های تایید نوع TA و تاییدیه انطباق cop است.

پیش از این قرار بود تولید نیسان آبی در اسفند ماه سال گذشته متوقف شود.

منبع: صداوسیما