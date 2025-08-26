افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس در شورای شهر بندرعباس

صد و هشتاد و سومین جلسه شورای شهر بندرعباس با دستور کار نامه شهرداری بندرعباس در خصوص تعیین نرخ کرایه سرویس مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ برابر نرخ نامه پیشنهادی در راستای حمل و نقل دانش آموزان برگزار و اعضای شورای شهر با افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصد نسبت به سال قبل منوط به نظارت معاونت حمل و نقل و ترافیک موافقت کردند.

معاون حمل و نقل و ترافیک، شهرداری بندرعباس گفت: ۱۵ شرکت برای سرویس مدارس در بندرعباس خدمات می‌دهند که هر شرکت حداقل ۱۰۰ خودرو برای شروع فعالیت دارد؛ به طور کلی با احتساب شیفت صبح و عصر، ۳ هزار خودرو برای ایاب و ذهاب دانش‌آموزان بندرعباس در نظر گرفته شده که ۱۲ هزار دانش آموز در دو شیفت صبح و عصر را پوشش می‌دهد.

حمیدرضا حیدری پوری با تاکید بر اینکه بندرعباس به نسبت شهر‌های دیگر کمترین میزان را در افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس داشته است، افزود: امیدواریم سال کم چالشی را درخصوص سرویس مدارس داشته باشیم. با بازگشایی مدارس سرویس‌های اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی نیز در شهرک پیامبر اعظم خدمات می‌دهند تا مسئله‌ای پیش نیاید.

وی با بیان اینکه تیم بازرسی از سرویس‌های مدارس تکمیل شده است، گفت: تمام سرویس‌های مدارس با آرم شرکت‌ها و لباس متحد الشکل تردد خواهند کرد. همچنین هماهنگی‌های خوبی با پلیس راهور انجام شده است.

حیدری پوری با بیان اینکه تعداد دانش آموزان شهر بندرعباس ۱۴ هزار نفر است، عنوان کرد: محدودیتی در خصوص نوع و مدل خودرو‌هایی که سرویس مدارس هستند وجود ندارد، اما تمام خودرو‌ها باید معاینه فنی داشته باشند.

اعضای شورای شهر بندرعباس درخصوص نظارت بر نرخ کرایه‌ها و عدم تخطی از نرخ مصوب و برقراری عدالت برای تقسیم مدارس بین شرکت‌های سرویس مدارس تاکید کردند.