پرداخت ۶۴۸ میلیارد تومان ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ در تهران

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی شهرداری تهران گفت: در حال حاضر هزار و ۴۹ نفر از هموطنان آسیبدیده از جنگ ۱۲ روزه در هتلهای شهر تهران اقامت دارند. عبدالمطهر محمدخانی با اشاره به زمانبر بودن مقاومسازی خانههای تخریبشده افزود: زندگی طولانیمدت در هتل در شأن آسیبدیدگان نیست؛ به همین دلیل شهرداری با پرداخت ودیعهٔ مسکن، اجارهبها و یا اسکان برخی خانوادهها در واحدهای آماده اقدام کرده است.
وی تصریح کرد: تاکنون ۶۴۸ میلیارد تومان بابت ودیعهٔ مسکن پرداخت شده وبیش از ۶۵ میلیارد تومان بنکارت ۲۵۰ میلیون تومانی به ۵۰۰ خانواده تحویل داده شده است.
وی همچنین گفت: تا پایان مرداد در مجموع ۳۵۸ خانواده شامل ۱۱۵۰ نفر در هتلها اسکان یافتند که تاکنون ۱۰۹ خانواده با تأمین ودیعه هتل را ترک کردهاند.
منبع: مهر