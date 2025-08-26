پرداخت ۶۴۸ میلیارد تومان ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ در تهران

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی شهرداری تهران گفت: در حال حاضر هزار و ۴۹ نفر از هموطنان آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه در هتل‌های شهر تهران اقامت دارند. عبدالمطهر محمدخانی با اشاره به زمان‌بر بودن مقاوم‌سازی خانه‌های تخریب‌شده افزود: زندگی طولانی‌مدت در هتل در شأن آسیب‌دیدگان نیست؛ به همین دلیل شهرداری با پرداخت ودیعهٔ مسکن، اجاره‌بها و یا اسکان برخی خانواده‌ها در واحد‌های آماده اقدام کرده است.



وی تصریح کرد: تاکنون ۶۴۸ میلیارد تومان بابت ودیعهٔ مسکن پرداخت شده وبیش از ۶۵ میلیارد تومان بن‌کارت ۲۵۰ میلیون تومانی به ۵۰۰ خانواده تحویل داده شده است.