پرداخت ۶۴۸ میلیارد تومان ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ در تهران

شهرداری تهران تاکنون ۶۴۸ میلیارد تومان بابت ودیعهٔ مسکن به آسیب دیدگان جنگ در تهران پرداخت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی شهرداری تهران گفت: در حال حاضر هزار و ۴۹ نفر از هموطنان آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه در هتل‌های شهر تهران اقامت دارند. عبدالمطهر محمدخانی با اشاره به زمان‌بر بودن مقاوم‌سازی خانه‌های تخریب‌شده افزود: زندگی طولانی‌مدت در هتل در شأن آسیب‌دیدگان نیست؛ به همین دلیل شهرداری با پرداخت ودیعهٔ مسکن، اجاره‌بها و یا اسکان برخی خانواده‌ها در واحد‌های آماده اقدام کرده است.
 
وی تصریح کرد: تاکنون ۶۴۸ میلیارد تومان بابت ودیعهٔ مسکن پرداخت شده وبیش از ۶۵ میلیارد تومان بن‌کارت ۲۵۰ میلیون تومانی به ۵۰۰ خانواده تحویل داده شده است.

وی همچنین گفت: تا پایان مرداد در مجموع ۳۵۸ خانواده شامل ۱۱۵۰ نفر در هتل‌ها اسکان یافتند که تاکنون ۱۰۹ خانواده با تأمین ودیعه هتل را ترک کرده‌اند.

منبع: مهر

